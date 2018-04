Sánchez aplaudeix la reversió de l’Hospital de la Ribera en la seua visita a Alzira.

Connect on Linked in

Sánchez: “Ximo Puig ha complit amb la seua paraula”

La reversió de l’Hospital Universitari de la Ribera va centrar l’acte del partit socialista a la casa de la cultura d’Alzira. Un rescat que, en la seua visita a la ciutat, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va aplaudir i celebrar.

Sánchez també es va comprometre amb la reivindicació dels socialistes valencians d’aconseguir un finançament just per a la Comunitat.

La militància de la comarca va acompanyar Sánchez en la seua visita a la capital de la Ribera Alta, on el secretari general del PSOE també es va reunir amb la coordinadora de jubilats i pensionistes d’Alzira. Però no va visitar Sánchez l’Hospital de la Ribera, tal com asseguraven algunes informacions.

Tot i la insistència dels mitjans de comunicació, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no va voler fer cap tipus de declaracions sobre la seua visita a Alzira.