Sandra Garulo Campa s’acomiada del món faller com a Fallera Major de Benifaió 2018

El saló de plenaris de l’Ajuntament va acollir divendres passat l’acte d’acomiade de la Fallera Major de Benifaió 2018. El món faller en ple, la junta local fallera i regidors, encapçalats per l’alcaldessa Marta Ortiz, van acompanyar a Sandra Garulo Campa en el seu últim acte com a màxima representant fallera del municipi.

Sandra va presidir l’acte juntament amb les components de la seua Cort d’honor. La Fallera Major 2018 va donar les gràcies per la distinció rebuda durant tot un any destacant que ha sigut una experiència fallera inoblidable.

L’alcaldessa va destacar la il·lusió de Sandra en cada acte així com la responsabilitat transmesa durant tot un any com a ambaixadora fallera.

Sandra Garulo no té successora en el càrrec pel que Benifaió no explicarà en 2019 amb Fallera Major del municipi.