Sanitat augmenta un 20,8% el pressupost en una legislatura, fins a aconseguir els 6.635 milions d’euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El pressupost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 2019 ascendeix a 6.635 milions d’euros. “Açò significa que un de cada tres euros del pressupost total de la Generalitat es destinaran a Sanitat, concretament 18,2 milions d’euros al dia”, ha explicat la consellera, Ana Barceló.

Barceló ha comparegut en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda dels Corts Valencianes, on ha afirmat que “els comptes per a 2019 vénen a completar una legislatura que s’ha caracteritzat per la recuperació de drets per a les persones, i en la qual s’han anat aplicant mesurades de marcat caràcter inclusiu, solidari i compromès”.

El pressupost per a 2019 suposa un increment del 3,1% respecte de l’any 2018, si bé tanca una legislatura amb un creixement total del 20,8% en relació al 2015, en passar dels 5.493 milions d’euros inicials als 6.635 del pròxim exercici. “Si prenem com a referència 2013, el pitjor any de les retallades de la passada lesgislatura, el creixement és de més d’un 33%”, ha assenyalat la consellera.

Aquest Pressupost es fixa com a objectius consolidar i avançar en la recuperació de drets per a les persones, situar l’Atenció Primària com a pilar bàsic del sistema de salut, estabilitzar les plantilles i reconèixer els seus drets i invertir en equipaments, infraestructures i tecnologia.

En relació a la recuperació de drets per a les persones, Barceló ha recordat que, al llarg de la legislatura, s’ha blindat la sanitat universal per a més de 32.500 persones, que es veien abocades a l’exclusió per unes polítiques de retallades i s’ha aconseguit que més de 13.000 persones tingueren accés al tractament més eficaç contra l’Hepatitis C.

A més, s’ha lluitat contra la pobresa farmacològica, eliminant el copago i garantint l’accés als medicaments a més d’1.322.000 persones, entre pensionistes amb rendes baixes, menors, persones amb diversitat funcional, aturats, famílies monoparentals i beneficiaris de la Renda Valenciana d’Inclusió.

En els últims tres anys, “hem destinat més de 127 milions d’euros per a sufragar el copago farmacèutic que s’havia imposat en l’anterior etapa de govern. I en 2019, anem a obrir una nova línia d’ajudes al copago amb 10,5 milions d’euros per a totes les persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional”, ha assenyalat.

La consellera ha subratllat que l’Atenció Primària és el pilar bàsic del sistema sanitari. Per aquest motiu, en 2019 s’engegarà el Pla Primària per a rehabilitació, reformes, ampliacions i compra de tecnologia per als Centres de Salut. Aquest Pla començarà amb una dotació inicial de 22,2 milions d’euros i es complementarà amb el PIAC (Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris, de titularitat municipal) al que es destinaran 2 milions d’euros.

Avanços en Infraestructures

Entre els projectes estratègics més rellevants per al 2019, la consellera ha destacat els 30 milions d’euros que es destinaran al complex sanitari Campanar Ernest-Lluch: es completaran les obres del servei d’urgències en la Calle Joaquín Ballester i les obres de desamiantado estructural del pavelló de rehabilitació; s’iniciaran les obres del nou Centre de Salut, del Centre d’Especialitats i el nou Servei d’Emergències Sanitàries, a més del desamiantado estructural del Pavelló Central.

Altres infraestructures destacades són l’inici de l’execució de les obres del Nou Hospital d’Ontinyent (amb una inversió total propera als 30 milions d’euros), l’inici de les obres del centre de Salut de la Santíssima Faç d’Alacant, o les obres de l’Hospital Militar a Mislata i Quart de Poblet.

A més, es durà a terme la intervenció en l’antic Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia. En 2019 es derrocarà l’antic hospital i s’iniciaran les obres del nou complex sanitari Roís de Corella. Es conclouran també els projectes per a l’ampliació de l’hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, de l’ampliació de l’Hospital Clínic Universitari de València i l’ampliació de l’Hospital de la Vega Baixa a Oriola.

En l’àmbit de l’Atenció Primària, Barceló ha avançat que en el pròxim exercici s’iniciaran les obres del nou centre de Salut Raval de Castelló, i es durà a terme la reforma i ampliació del centre de salut de Moncofa, el centre de Salut de la Vall d´Uixo II , el centre de Salut de Morella, el centre de Salut de Catarroja, Sant Joan d’Alacant, Malilla, Algemesí, Montcada, Castalla o Torrent.

Es portarà també a cap la construcció del nou centre de Salut de Malilla, el nou centre de salut d’Elda Verge del Cap, la reforma i ampliació del centre de Sant Joan d’Alacant i la redacció dels projectes del nou centre Benidorm Rincón de Loix, del Pau II d’Alacant, Garbinet, Condomina, Redovà, Altabix, de salut Petrer II, Coix o Xàtiva. entre uns altres.

“En total, es destinaran 21,6 milions d’euros en infraestructures i tecnologia per a Atenció Primària, 15,5 milions d’euros més de l’aportat en l’exercici 2018”, ha assegurat Barceló.

En l’àmbit hospitalari, també s’iniciaran les obres de les urgències de l’Hospital General d’Alacant, el General de Castelló, i Sant Joan. S’iniciaran les obres del nou bloc quirúrgic de l’hospital d’Elx, es reformarà l’Hospital de dia de Xàtiva. es repararà l’estructura de l’hospital de Sagunt, i la planta de pediatria de l’Hospital d’Alcoi entre unes altres.

Reduir les llistes d’espera

La consellera ha destacat que en 2019 es destinaran un total de 27 milions d’euros a la reducció de les llistes d’espera. Concretament, 16 milions d’euros per a l’Acord Integral per a la reducció de llistes d’espera que inclou sessions de autoconciertos i extraconciertos, als quals s’afigen els 11 milions per al Pla de Xoc.

“Aquesta Conselleria es valdrà de tots els instruments al seu abast per a reduir els temps d’espera i, en la mesura de les nostres possibilitats, no incrementar la incertesa en els moments més complicats d’una persona”, ha asseverat Barceló.

Aposta per l’estabilitat laboral

Altra de les prioritats per a 2019 és seguir millorant les condicions de treball dels professionals sanitaris i l’estabilització de les plantilles.

La consellera ha recordat que, en aquests tres anys de legislatura s’han convocat de manera conjunyeix les oposicions de 2014, 2015 i 2016 de manera conjunta, amb una oferta de 3.608 places, a les quals s’afigen les 6.790 places publicades en 2017. “I tenim prevista la publicació de les OPE de 2018 amb 5.400 places”, ha afegit la titular de Sanitat.

“També anem a destinar una partida de 5,8 milions d’euros per al nou contracte de transport de personal sanitari, mitjançant el qual anem a adquirir tant vehicles sense conductor com a vehicles amb conductor per a atendre les necessitats de desplaçament dels professionals”, ha explicat la consellera.

La titular de Sanitat ha conclòs la seua intervenció assegurant que “els alts índexs de satisfacció de la sanitat pública corresponen, principalment, al nivell de formació, a la implicació i compromís dels nostres professionals. I aquesta Administració avança per a reconèixer els seus drets i millorar les seues condicions per una qüestió de justícia”.