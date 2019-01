Sanitat “castiga” el caos en la Primària de la Ribera després de la reversió i no confirma al seu responsable en la plaça de directora

Connect on Linked in

Una denuncia que els metges dels centres de salut de la comarca estan saturats i veuen a més de 50 pacients al dia

La mala gestió de l’Atenció Primària en La Ribera es cobra un altre lloc directiu, en aquest cas, el de la responsable d’aquest àrea en l’àrea que es va revertir a la gestió pública directa el passat 1 d’abril. La Conselleria de Sanitat ha “castigat” a la responsable de la gestió dels centres de salut i punts d’atenció continuada, Brega del Pi, no confirmant el seu nomenament. L’excusa per al relleu: la puntuació del concurs convocat al setembre, cinc mesos després de la reversió, per a cobrir els llocs directius (que l’1 d’abril havien adjudicat a dit) situa ara per damunt al qual serà el substitut de De el Pi, José Manuel Soler.

La realitat: el caos en l’Atenció Primària de la Ribera. Els metges estan saturats i veuen a més de 50 pacients cada dia (uns 36 de mitjana programa- dues més les Urgències) i en els centres s’assegura que la responsable, fins ara, “va intentar des del primer dia després de la reversió imposar el seu criteri i les seues mesures sense comptar amb el personal dels centres i la seua experiència, en alguns casos de quasi 18 anys”.

Diverses fonts de SanitatSolsUna han explicat a l’associació que la “caó- tica gestió de De el Pi en l’Atenció Primària ha sigut denunciada pels professionals sanitaris des del primer mes després de la reversió”. “Faltaven el seu- ministres bàsics en els centres de salut, ningú s’ocupava ni preocupava de les baixes i substitucions dels professionals i es cobrien llocs de treball amb personal amb menys qualificació de l’habitual, la qual cosa ha convertit el treball en la major part dels centres de salut de la Ribera durant aquests deu mesos després de la reversió en un autèntic infern”, expliquen sanitaris i auxiliars. “Es van tancar agendes a les vesprades dues setmanes abans de Nadal per falta de personal i a vegades s’han deixat centres de salut oberts en les guàrdies, sense cap mena de vigilància ni personal administratiu per a control i cites, mentre el personal sanitari atenia pacients, amb l’amb- següent perill per a les instal·lacions, el material i els equips informátics,després apareixen cadires de rodes en els mercats ambulants”, es queixen diferents fonts a la nostra associació.

Lidia del Pi es va incorporar el mateix 1 d’abril de 2018 a l’equip de la nova gerent del departament de la Ribera després de la reversió, Isabel González. Per a SanitatSolsUna, el relleu de De el Pi confirma, una vegada més, que “ni la pròpia Conselleria de Sanitat sap què fer en el departament de la Ribe- ra davant la progressiva deterioració de la qualitat assistencial que estan patint els pacients i el creixent descontentament del personal sanitari, que malgrat els seus esforços i la seua encomiable dedicació, no compte ara amb els mitjans ne- cesarios per a fer el seu treball com li agradaria”.