Sanitat demanarà al TSJ que aclarisca la seua sentència sobre les pràctiques universitàries.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sanitat demanarà al TSJ (Tribunal Suprem de Justicia) que aclarisca la seua sentència sobre les pràctiques universitàries.

La consellera Ana Barceló diu que hi ha qüestions poc clares sobre la compatibilitat dels metges que fan de tutors.

La Conselleria de Sanitat va a demanar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Tribunal TSJCV) un aclariment de sentència sobre la fallada coneguda a principis de setmana i que permet que els alumnes de Ciències de la Salut de la Universitat Catòlica tornen a fer pràctiques en hospitals públics en contra de l’acordat pel Pacte del *Botànic en 2016.

119

Així ho va anunciar la consellera de l’àrea, Ana Barceló, durant l’acte de presentació de la nova guia de menús escolars. Preguntada referent a la sentència, que els obliga a reeditar els convenis de col·laboració amb aquesta universitat privada.

120

Esta va ser, precisament, un dels principals arguments de la Conselleria de Sanitat per a excloure als universitaris de Ciències de la Salut del circuit d’hospitals públics. La Consellera va afegir que en l’hospital de Sant Joan tingué lloc una reunió en la qual han participat pacients i Associació.

Barceló a assegurat que l’important és saber que eixos dos departaments conten en els 11 oncòlegs.

A més van a tindre més recolzament

Barceló ha incidit, no obstant açò, en què la seua conselleria “compleix les sentències” i que iniciaran converses amb les universitats encara que ha evitat concretar si després de rebre l’aclariment de sentència per part del Tribunal Suprem de Justicia s’optarà per recòrrer aquesta davant el Tribunal Suprem.