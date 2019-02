Sanitat detecta 22 nous casos de mutilació genital femenina durant 2018

Print This Post

El personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha diagnosticat 22 casos de Mutilació Genital Femenina (MGF) en 2018.

La detecció dels casos s’ha realitzat, principalment, a través dels serveis d’Atenció Primària com són les unitats de medicina general, pediatria, matrones o centres de salut sexual i reproductiva, entre altres.

Dels nous casos detectats al llarg de 2018, set corresponen a xiquetes menors de 16 anys. Dos d’aquests casos han sigut comunicats a la Fiscalia de Menors. Així mateix, s’han establit 19 alertes a Treball Social per a seguiment de casos en els quals s’ha determinat que la menor pot estar en risc de ser sotmesa a una mutilació genital femenina.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló ha manifestat aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, que “la prevenció de nous casos i l’accés a la reconstrucció genital continuen sent els dos grans reptes als quals ens enfrontem les institucions sanitàries”.

Línies d’actuació per a la prevenció

Des que en 2016 s’elaborara el ‘Mapa de risc de la mutilació genital en la Comunitat Valenciana’ i es presentara el ‘Protocol d’actuació sanitària davant la MGF’, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha impulsat diverses línies d’actuació per a la prevenció de la Mutilació Geniral Femenina.

D’una banda, s’estan realitzant accions per a la formació i sensibilització del personal sanitari per a facilitar la detecció de xiquetes en risc de ser sotmeses a aquesta pràctica en les consultes de pediatria o en altres serveis com són ginecologia o matrones, atés que és una situació de risc que la mare haja patit una mutilació genital.

En 2018 s’ha comptat, a més, amb la participació de les Consultes d’Atenció al Viatger, per les quals passen les xiquetes que viatjaran als seus països d’origen per a l’administració de les corresponents bovines. Des d’aquestes consultes es facilita als pares i mares la fulla de compromís preventiu en la qual acorden no consentir que es mutile a la xiqueta durant el viatge i accedeixen al fet que siga revisada pel seu pediatre a la volta.

D’altra banda, des dels Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana s’estan realitzant intervencions amb diferents comunitats ètniques per a sensibilitzar, especialment als homes, a fi que acompanyen el canvi cultural que faça possible l’eliminació d’aquesta pràctica i donen suport a la reconstrucció genital de les dones afectades sempre que es considere necessari.

Unitat de Referència de l’Hospital Doctor Peset

Un dels grans camps d’actuació de la Comunitat Valenciana en la seua lluita per previndre i tractar els efectes que té la mutilació genital femenina en la salut de dones i xiquetes és l’atenció quirúrgica i psicològica d’aquelles que han sigut sotmeses a aquesta pràctica.

Per a això, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va crear al juny de 2016 una Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva de la Mutilació Genital Femenina a l’Hospital Universitari Doctor Peset, a la qual poden ser remeses dones i xiquetes des de qualsevol departament de salut.

Durant 2018, aquesta unitat ha valorat a 24 dones, de les quals 4 han accedit a la reconstrucció en presentar seqüeles funcionals després de la mutilació. Així mateix, 3 dones més estan en procés de ser intervingudes.

Totes les dones i xiquetes que passen per aquesta unitat reben atenció psicosexual prèvia i posterior a la cirurgia de reconstrucció en el Centre de Salut Sexual i Reproductiva Font Sant Lluís com a part de l’atenció integral que estableix el Protocol d’actuació sanitària davant la MGF en la Comunitat Valenciana.