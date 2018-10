Sanitat i Educació aposten per convertir els menjadors escolars en un espai que eduque en hàbits alimentaris saludables.

Print This Post

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, han presentat aquest dijous la actualització de la Guia per a els Menús Escolars, un document que pretén arbitrar els mecanismes que garantisquen una oferta alimentaria equilibrada i saludable en els centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

La importància dels menjadors escolars com a espais saludables per a les xiquetes i xiquets de la Comunitat Valenciana ha sigut destacada per les dos conselleries posat que cada vegada és major l’alumnat que realitza el seu menjar de migdia en menjadors.

La Guia per als Menús Escolars ha tingut en compte per a la seua actualització aspectes com la quantitat de menjars que es van servir en els menjadors escolars el curs 2017/2018.

Un exemple clar és que les beques del menjador han augmentat.

La nova guia estableix unes recomanacions bàsiques que han d’adaptar-se a cada menor segons edat, sexe, creixement i activitat física, ja que d’aquests factors depenen les necessitats d’energia diària.

En la Guia per als Menús Escolars que s’ha presentat aquest dijous també s’incideix en la importància de les diferents tècniques de cuinat i en la necessitat de parar esment a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.