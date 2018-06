Sanitat ha de més de 500.000 euros als treballadors de l’Hospital de la Ribera per la paga extra d’estiu

Connect on Linked in

L’associació denuncia que es deu un terç de la paga als empleats, quantitat que la Conselleria de Sanitat “està retenien- do de manera irregular” amb la connivència de quasi tots els sindi- catos

Alzira, 29 de juny de 2017.- La Conselleria de Sanitat ha deixat a deure un terç de la paga extra que li corresponia pagar als treballadors del de- partamento de Salut de la Ribera. En total, Sanitat hauria deixat de pagar més de 500.000 euros en l’extra que els correspon cobrar a tots els tra- bajadores laborals del departament. Les quantitats degudes a cada tra- bajador oscil·len entre els 175 i els 400 euros, aproximadament.

Segons ha pogut constatar SanitatSolsUna, en l’abonament de les nòmines que va fer ahir, dia 28, la Conselleria, al costat de les quals havia de pagar la part corres- pondiente a l’extra (els tres mesos de gestió directa corresponents a abril, maig i juny), els treballadors han cobrat menys del que els corres- ponde, abonant-se’ls només la part corresponent a abril i maig. Al pare- cer, des del departament de Recursos Humans s’ha enviat avui un comu- nicado en el reconeixen que falta una quantitat per abonar i que aquest pagament es farà “a la fi d’any”.

Tot açò ha succeït, amb la connivència de pràcticament tots els sindica- tos del comitè d’empresa, que coneixien aquest fet des del dilluns passat i fins avui no ha enviat un comunicat als treballadors. En est comunica- do, no obstant açò, lluny de denunciar la retenció irregular d’una part de la paga extra, es limiten a assegurar que “ja ho avisem”, que la Conselleria al·lega problemes tècnics i insten als treballadors a emplenar una re- clamación per a presentar a la Conselleria i fer-los arribar una còpia. El CSIF, per la seua banda, ha enviat un comunicat una mica més crític, assegurant que els sembla “increïble que hàgem arribat a aquesta situació i que no s’hi haja bus- cado una solució prèvia, havent d’arribar a l’impagament d’una legítima retri- bución als treballadors”. Insisteixen, a més, en què la Consellería coneix les nòmines dels treballadors “des de fa més d’un any” i, per tant, aña- donen, “no hi ha excusa” per a aquest incompliment.

Des de SanitatSolsUna, denunciem “els reiterats incompliments de la Conselleria de Sanitat en matèria laboral, els constants problemes en el co- bro de les nòmines per part dels treballadors laborals enfront dels aquesta- tuarios del Departament de Salut de la Ribera des del primer dia que es va fer càrrec de la gestió la Conselleria, així com els trasllats forçosos, els canvis en els horaris i la discriminació del personal laboral enfront de l’aquesta- tutario, entre altres qüestions”.