Sanitat reconeix 37 projectes valorats com a bones pràctiques en el sistema valencià de salut

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assistit a l’acte de reconeixement de projectes valorats com a bones pràctiques en el sistema valencià de salut, i en el qual s’ha entregat un diploma a 37 iniciatives que, sobre la base de l’experiència i al coneixement científic, han demostrat ser efectives, poden ser transferibles i aporten innovació i millora contínua al sistema.

Les 37 intervencions o experiències en matèria de promoció de la salut, prevenció de la malaltia o atenció sanitària que han sigut reconegudes com a bones pràctiques responen als objectius recollits en l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

Per a la convocatòria 2018 es va tindre en compte la segona línia estratègica de l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s’han valorat actuacions grupals i comunitàries destinades, fonamentalment, a la prevenció i l’atenció de la cronicitat en les diferents etapes del cicle vital.

En la convocatòria 2017 es van considerar aquelles intervencions o experiències destinades a enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en salut i fomentar la participació.

En aquesta segona jornada de reconeixement als projectes reconeguts com a ‘Bones Pràctiques en el Sistema Valencià de Salut’, celebrat en la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, s’han destacat sis d’ells: Es tracta del programa de ‘Formació en Educació per a la Salut per a cuidadors de persones malaltes cròniques, ancianes i/o amb discapacitat, del departament de salut La Plana de Castelló, el programa ‘Marxant amb el meu pediatre Paido’, de l’Hospital General de València; el projecte de ‘Serveis integrats i tecnologia TIC per a millorar la salut i qualitat de vida en dones supervivents de càncer, osteoporóticas o diabètiques a través d’activitat física’, del departament Clínic-Malva-rosa de València; el programa de ‘Prevenció de l’Estigmatització social de persones diferents per la seua discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental’, del departament Alacant-Hospital General; el Grup de participació ciutadana del departament Torrevella Vinalopó-Elx-Crevillent i el ‘Projecte de prevenció i abordatge integral del tabaquisme des dels centres educatius ‘Créixer sa amb aire net’, de l’Hospital La Fe de València.

37 diplomes acreditatius

Les iniciatives reconegudes amb un diploma a les bones pràctiques són, a més, el taller de Cures infantils per a mares, pares i bebés en el centre de salut (Departament Clínic-Malva-rosa), la Unitat Integral Multidisciplinària d’Endometriosi de l’Hospital General de València, que també rep diploma pel seu programa Activa-cultural i el Taller de Sòl Pèlvic de l’Hospital La Fe.

Es reconeix també al programa Educalimentant, d’abordatge nutricional per a la prevenció i tractament de malalties de gran prevalença en les diferents etapes de la vida, dirigit a pacients i professionals dels centres de salut de la ciutat de Vila-real, així com el programa de Grups d’Autoajuda per a Familiars de la Plana (Castelló).

També reben guardó per bones pràctiques el Programa de Prevenció i Rehabilitació Cardíaca de la Ribera, el programa d’Ambient terapèutic segur en una Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital d’Elda o el Programa Diabetis en Família de l’Hospital Sant Joan d’Alacant.

L’Escola de Atopia per a pares i xiquets amb dermatitis atòpica, de l’Hospital General d’Alacant, el Projecte RIU: ‘Un riu de cultures, un riu de salut’, de la Ribera, el Projecte VINYA (Vulnerabilitat, Intervenció i Desenvolupament Comunitari), del departament de Requena, o el Programa d’habilitats de Criança o Parentalidad Positiva per a famílies amb menors de 3 anys del Centre de Salut Fuensanta, també han sigut reconeguts enguany.

Al costat dels anteriors, han sigut premiats el pla formatiu grupal en el pacient amb Malaltia Renal Crònica Avançada de l’Hospital La Fe, la Marxa Saludable del departament d’Elda, o l’Habitatge Sant Joan de Déu: Una llar en temps d’espera, de la Fe.

Li segueixen l’Escola de Vida Saludable del departament Hospital General d’Alacant, la Intervenció de salut en una consulta d’infermera especialitzada en pacients diagnosticats de bronquièctasis, de la Fe, les Jornades Comunitàries de Pacients de l’Hospital General d’Alacant, els Mapes de Conversa per a Diabetis, de la Fe, o el Programa Exercici Físic per a Tots, del General d’Alacant.

Han rebut diploma, a més, el programa Educació per a la salut dirigida a població gitana, de Sant Joan d’Alacant, les Estratègies de Seguretat Viària en el Departament de Salut d’Elda, el Taller grupal teòric-pràctic per a pacients amb diabetis tipus II en tractament amb insulina del Departament de Castelló, la iniciativa de promoció de la lactància materna dels centres de salut de l’Hospital General de València o l’Escola d’Esquena de la Fe.

Tanquen el llistat de projectes el de Promoció de l’Alimentació Saludable en Educació Primària de Requena, La sexualitat en adolescents amb diversitat funcional, de Xàtiva-Ontinyent, la Iniciativa per a la humanització de l’assistència al naixement i la lactància del departament de Gandia, el programa ‘Una dècada de salut comunitària’ de Petrer (Elda) i el Programa de Primers Episodis Psicòtics, també de Xàtiva-Ontinyent.