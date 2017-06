SanitatSolsUna denúncia que augmenta la llista d’espera en la Ribera pel bloqueig de la Conselleria de Sanitat als contractes indefinits

L’associació assegura que “el despropòsit del procés de reversió ja està causant estralls i afectant els pacients: és la bestreta de la gestió directa si no parem a Carmen Montón”

Alzira, 24 de juny de 2017.- SanitatSolsUna, l’associació de professionals i ciutadans que defén el model Alzira, ha denunciat hui que els treballadors “han detectat que està començant a augmentar la llista d’espera en algunes especialitats en la Ribera pel bloqueig de la Conselleria de Sanitat als contractes indefinits”. “No permeten contractar a ningú de forma indefinida des de l’1 d’abril d’enguany i això està provocant que en algunes especialitats, quan és necessari cobrir una plaça o reforçar la plantilla, no es troben professionals perquè Sanitat no dóna garanties per a la seua continuïtat, més enllà del 30 de març de l’any que ve”, han explicat des de l’associació. “Como conseqüència d’eixe despropòsit de Sanitat, comencen a aparéixer llistes d’espera abans impensables en l’Hospital de La Ribera”, afigen.

L’associació ha assegurat que “el despropòsit del procés de reversió iniciat per la Conselleria de Sanitat sense causa ni raó ja està provocant els primers estralls i afectant els pacients amb demores que mai abans han viscut en l’hospital”. Davant d’açò, els professionals de l’associació advertixen: “esto és només una bestreta del que ens espera a treballadors i ciutadans si no aconseguim parar el disbarat de la consellera Carmen Montón”. I afigen: “Anem a passar de ser un referent en multitud d’especialitats i liderar les esperes més baixes de tota la Comunitat Valenciana a situar-nos en el furgó de cua d’una Sanitat que la consellera Montó i el seu equip estan destruint amb la seua mala gestió i la seua persecució obsessiva al model Alzira”