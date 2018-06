SanitatSolsUna exigeix que es reprenguen les mobilitzacions per a reclamar un finançament just per a la Comunitat

Connect on Linked in

L’associació recorda al Govern del Botànic, els sindicats i els empresaris les llargues llistes d’espera en la Sanitat valenciana, el va desviar de pacients a la privada, la falta d’inversions en infraes- tructuras i el deute per atenció als turistes desplaçats

València, 20 de juny de 2018.- SanitatSolsUna, l’associació de profesiona- els i ciutadans que defensa una Sanitat excel·lent per a tots, sense importar el model de gestió, ha reclamat avui que “es reprenguen les mobilitzacions per a reclamar un finançament just per a la Comunitat Valenciana”. Després de l’anunci del President del Govern, Pedro Sánchez, de suspendre la reforma del finançament autonòmic, l’associació defensa que “la Sanitat valen- ciana està més necessitada que mai, i ademas d’una gestió eficient, fa falta un finançament just que permeta als valencians rebre l’em- jor atenció en les millors condicions, en instal·lacions de qualitat i amb el persona més qualificat”.

Per a SanitatSolsUna “no sembla coherent que el President de la Generalitat, Ximo Puig, exigisca a l’ex president del Govern Mariano Rajoy, una finança- ción justa per a la Comunitat fa un mes i avui es resigne al fet que no es modifi- que un sistema que s’ha demostrat injust per als valencians”. Per açò des de l’associació s’ha recordat al Govern del Botànic, els sindicats i els empresaris, “que van eixir al carrer a manifestar-se en favor d’una finen- ciación justa, que torne a reclamar els ingressos que ens corresponen als valencians per part de l’Estat, com feien fa amb prou faenes 30 dies a l’anterior Govern”. “Han canviat les persones, el Govern a Madrid és un altre, però les necessitats dels valencians són les mateixes que fa un mes”, han es- ñalado des de SSU.

Per açò, afigen, “encara que el President Puig diu que la reivindicació del finançament segueix igual, de moment, els socialistes han retirat l’esmena en la qual demanaven urgentment la reforma de la finen- ciación”. “El President Puig, els sindicats i els empresaris han de ser coherents i justs en les seues reclamacions perquè la Sanitat valenciana està molt necessitada de finançament, d’equitat i de justícia en el repartiment”, aña- donen.