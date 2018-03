SanitatSolsUna: “La Generalitat se quita de encima a los tres trabajadores del parking de Alzira por 35.800 euros”

Connect on Linked in

La asociación que defiende la no reversión del departamento de La Ribera denuncia que cada trabajador recibirá de media poco más de 11.500 euros por un despido que les deja “un horizonte muy negro con casi 60 años y muy pocas opciones de volver a encontrar trabajo” Alzira, 26 de marzo de 2018.-

SanitatSolsUna, la asociación que defiende el modelo Alzira y a los trabajadores del departamento de salud de La Ribera, ha denunciado hoy que la Generalitat “se quiere quitar de encima a los tres trabajadores del parking de Alzira por apenas 35.800 euros”. Uno de estos trabajadores, Julio Climent, escribió recientemente una carta a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que trascendió a través de varios medios de comunicación, lamentando que en pocos días “perderemos nuestros puestos de trabajo (…) a una edad en la que nadie va a querer contratarnos” y “no le importamos a nadie”. No sólo se confirma este hecho sino también las condiciones en las que se producirá su marcha.

Ante estos despidos, y como muestra de solidaridad hacia los trabajadores del aparcamiento del Hospital de La Ribera, que siempre se han volcado con los profesionales, con los pacientes y sus familias, desde SanitatSolsUna se ha querido denunciar “la injusticia, nula consideración y sectarismo de unos dirigentes que con estos despidos suman para su historial político las primeras víctimas de la reversión del Hospital de La Ribera”.

La asociación ha podido saber que cada uno de ellos recibirá poco más de 11.500 euros de indemnización por una marcha “que les deja un horizonte muy negro con casi 60 años, por las pocas opciones que tienen de encontrar otro trabajo”. Ya lo decía julio Climent en su escrito: “He trabajado bien, he cumplido siempre con mis obligaciones y he cobrado de varias sociedades mercantiles, concesiones diferentes, que siempre me han mantenido las condiciones. Y cuando llegan los míos, porque los políticos son míos, ya que están donde están por mis impuestos, entonces me tiran a la calle. Los que deberían garantizar mi empleo, mi sustento, mi bienestar y el de mis compañeros y nuestras familias, son los que nos dan la patada”.

Desde la asociación que defiende el modelo Alzira se asegura que “por desgracia, los trabajadores del parking serán los primeros pero no los últimos despidos que sufra el departamento de salud de La Ribera”. “De momento, con ellos dejarán su puesto muchos de los trabajadores temporales que han trabajado para garantizar la mejor atención a los ciudadanos de la comarca. Y pensamos que, por desgracia, continuará la fuga de profesionales, como las que estamos sufriendo en el departamento desde que la Conselleria de Sanidad confirmó su intención de revertir el modelo Alzira”, añaden.