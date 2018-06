Sant Joan multitudinari i tranquil a Cullera

Connect on Linked in

La localitat s’ompli en la nit més curta / El dispositiu especial de neteja arreplega 19 tones de residus, xifra rècord dels últims anys

CULLERA. 25-06-17. Cullera ha viscut el Sant Joan més multitudinari dels últims anys. La coincidència en dissabte d’esta festivitat ha propiciat que la ciutat costanera haja rebut milers de visitants que deixen un bon sabor de boca en el sector turístic en plena inauguració de l’estiu.

Les xifres són eloqüents. El dispositiu especial de neteja activat per l’ajuntament per a la nit més curta de l’any va arreplegar un poc més de 19 tones de residus, cinc més que en 2017. Es tracta d’una xifra rècord en els últims anys, assenyala el regidor responsable de Platges, Salva Tortajada, qui va supervisar els treballs sobre el terreny.

Un total de 58 operaris de neteja es van encarregar des de les 5 del matí de recórrer els 15 quilòmetres de costa que té Cullera perquè a primera hora del diumenge tot estiguera en perfectes condicions per a rebre als milers de banyistes que ahir van abarrotar les platges de la capital turística de la Ribera.

Enguany, malgrat la major concentració de residus, les labors han finalitzat abans, detalla Tortajada. «Les mesures d’agrupació dels assistents a la Nit de Sant Joan entorn de determinades platges funcionen perquè s’agilitza més la neteja i evitem danys en el medi ambient en aquelles platges no urbanes», afirma l’edil.

De fet, la major part dels residus s’han concentrat en la badia, única àrea de la costa on estava permés encendre fogueres. Les platges de Sant Antoni i el Racó registren el gruix del fem arreplegat, segons les dades de la regidoria de Platges. La incidència en la resta d’arenals ha sigut menor en comparació.

«El dispositiu ha funcionat de forma molt eficaç i a les 11 es donaven per acabades totes les tasques de neteja encara que pràcticament a les 8 les platges més turístiques ja estaven en perfectes condicions», indica l’edil.

Per la seua banda, el regidor de Neteja Viària, Hugo Font, assenyala que l’empresa de recollida de residus i neteja viària també va activar un servei especial per a netejar el passeig marítim i adjacents.

Sense incidents destacables

La nit va transcórrer dins dels llits de la normalitat a Cullera, segons les dades facilitades per la Policia Local. No hi ha constància de cap acte de vandalisme i s’han notificat quatre comes etílics, enfront dels set de l’any passat, precisa la regidora de l’àrea, María José Terrades. «En termes generals ha sigut una nit tranquil·la. La gent ha actuat amb civisme i estem satisfets en eixe aspecte perquè enguany hi havia més gent i això sempre complica les coses», reflexiona.

La restauració, de gom a gom

Els restaurants del passeig marítim van estar de gom a gom el dissabte. En alguns locals no van poder atendre a tota la clientela, expliquen fonts de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera i la Ribera Baixa (AEHC). «Ha sigut una nit magnífica i un bon preludi per a l’estiu, que es preveu serà bastant bo», indica el president de l’AEHC, Juan Femenía.

El regidor de Turisme, Javier Cantos, ha valorat la celebració de Sant Joan com un bon punt d’inici per a la temporada forta. El consistori havia complementat la nit amb actuacions musicals en l’Oasi el divendres i el dijous. Ahir de matinada es va cremar la foguera de la Penya Els Guapos, que un any més han sigut els encarregats de mantindre esta tradició en el municipi.