Save the Children reconeix l’escola infantil municipal Verge del Pilar d’Algemesí com a “Centre solidari compromès amb la infància”

L’ONG Save the Children ha reconegut el treball dut a terme per l’Escola Infantil Municipal Verge del Pilar a través de les campanyes solidàries realitzades en els últims anys. Un representant d’aquesta organització humanitària a favor de la infància s’ha desplaçat fins al centre algemesinenc per a atorgar un placa acreditativa del compromís de l’escola infantil amb els valors solidaris, la qual cosa els reconeix com a “Centre solidari compromès amb la Infància”.

Des de fa dos cursos el centre col•labora amb l’ONG Save The Children en projectes escolars de conscienciació i de cooperació. En les propostes els protagonistes són els alumnes, i en aquest centre algemesinenc els alumnes tenen entre 1 i 3 anys. Les propostes es refan i les adapten al centre.

Mª Jose Illana, directora de l’Escola Infantil Municipal Verge del Pilar ha manifestat que tot naix “amb una proposta que ens fa Save the Children i no podem resistir-nos a participar. Són projectes en els quals ha de participar tota la comunitat educativa per a obtenir el millor resultat possible i en aquests dos anys hem vist que ha funcionat. Nosaltres hem adaptat la proposta inicial i hem volgut que els xiquets i xiquetes visqueren l’ajuda que anaven a prestar”.

El primer any es van pintar i, simbòlicament, es van vendre uns marcadors de pàgina per a ajudar a combatre la desnutrició infantil a Burkina Faso. El segon curs vam fer una carrera solidària on corrien els alumnes i els seus familiars per a col•laborar a fer un pou d’aigua a Etiòpia.

A l’acte ha assistit Rodrigo Hernández, representant de Save the Children, qui ha assegurat que “per a nosaltres és un plaure vindre a Algemesí per a agrair-los el treball que han fet amb la finalitat d’ajudar als més indefensos. En aquest cas han ajudat als xiquets de Burkina Faso i Etiòpia per a alimentació i per a fer un pou i a més, en el camí, han après que és la solidaritat i com viuen els xiquets altres països”.

Per la seua banda, la regidora d’Educació, Fina Machí, ha destacat el treball dut a terme pel centre i la importància “d’educar en valors solidaris des de la infància”.