El sector agrari expressa la seua preocupació davant la gota freda però no constata danys considerables

La històrica gota freda que està encebant-se estos dies amb la Comunitat Valenciana ha alçat una onada generalitzada de preocupació en les files del sector agrari pels problemes que podrien patir cultius de temporada i infraestructures agràries, encara que de moment no es constaten danys considerables.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) expressa els seus temors més fundats en els casos de l’arròs, els cítrics, les hortalisses i la granada. La zona amb major precipitació acumulada en la província de València és l’entorn del parc natural de

L’Albufera, on la sega de l’arròs acaba d’acabar i la major part de les parcel·les acullen encara la palla sense que haja sigut incorporada al sòl, retirada o cremada. L’excessiva i prolongada humitat podria deslligar un procés de podridura d’este residu agrícola, la qual cosa acabaria generant la contaminació de les aigües i una elevada mortaldat de peixos en el llac

Quant als cítrics, moltes explotacions -sobre tot les situades en zones baixes o junt amb barrancs- es troben inundades i, en funció de l’evolució de les pluges, podrien patir problemes d’asfíxia radicular. AVA-ASAJA recomana als agricultors que intenten drenar amb la màxima celeritat possible aquells camps que tenen una acumulació important d’aigua per a tractar d’evitar l’aparició de fongs perjudicials per al cultiu. Així mateix, la persistència de les pluges podria ocasionar danys en la pell de les varietats primerenques que ara mateix es troben en període de recol·lecció

Amb tot, en línies generals l’aigua caiguda constituïx una benedicció per a la citricultura valenciana ja que contribuirà a augmentar els calibres i netejar l’arbratge, alhora que suposarà un estalvi de costos energètics perquè evitarà haver de fer regs almenys fins a l’hivern. El temporal està interrompent les labors de recol·lecció de la campanya citrícola, la qual estava començant a aconseguir majors volums. De mode semblant afecta els casos de les hortalisses i el caqui, que de moment únicament afronten problemes puntuals per inundació de parcel·les. Al contrari, el cultiu del magraner -més sensible a l’excés hídric- podria patir el covard massiu de fruits just abans de la seua arreplega.

En les produccions de l’interior cal destacar els beneficis que suposarà per a la pròxima collita d’olives, mentres que a penes tindrà repercussions negatives sobre el raïm i l’ametla la recol·lecció del qual està pràcticament finalitzada. Este episodi climàtic tampoc perjudica el sector ramader, més enllà de dificultar els pastos del bestiar.

Finalmente, AVA-ASAJA señala que se han producido los primeros casos de desperfectos en invernaderos, infraestructuras agrarias y caminos rurales debido a la intensidad de las lluvias y al arrastre de tierras. La organización agraria se mantendrá atenta a la evolución del temporal, ya que hay sobrados motivos para no descartar que los efectos, si bien aún resultan más positivos que negativos, pueden acabar desembocando en graves pérdidas para los agricultores valencianos.