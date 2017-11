El sector industrial valencià s’interessa pel treball de la Diputació per a dinamitzar els polígons

La nova patronal industrial valenciana, Cofeindustria CV, ha acudit a la seu de la corporació per a presentar les seues iniciatives

La òptica comarcal establida per Jorge Rodríguez facilita el desenvolupament d’activitats conjuntes que incideixen de forma directa en l’ocupació

30/11/2017.La aposta de la Diputació de València pels polígons atrau al món industrial. És la conclusió que s’extrau de la reunió mantinguda entre el president de la corporació provincial, Jorge Rodríguez, i representants de la nova patronal industrial valenciana, la Confederació d’Organitzacions Empresarials Industrials de la Comunitat Valenciana (Cofeindustria CV), en la qual també va participar el director de projectes internacionals de ATEVAL, Felipe Carrasco.

El secretari general de l’organització, Alejandro Soliveres, ha valorat la trobada de manera “molt positiva” i “amb molts punts en comú”. L’òptica comarcal establida per Jorge Rodríguez i la capacitat de la Diputació per a impulsar un teixit industrial sòlid facilita el desenvolupament d’activitats conjuntes que incideixen de forma directa en l’ocupació. “Malgrat no tenir competències en matèria industrial, la Diputació sí pot comprometre’s a fomentar el desenvolupament econòmic dels municipis”, i açò, per a Rodríguez, passa sens dubte per dinamitzar els seus polígons.

“De la mateixa manera que un municipi amb atractiu turístic inverteix en les seues platges i ningú ho posa en dubte, aquelles ciutats que tenen un caràcter industrial han de potenciar els seus polígons perquè són els seus pulmons econòmics”, ha subratllat el president de la Diputació, qui veu necessària “una reindustrialització en les comarques valencianes” que ha de començar “per la dinamització de les àrees industrials dels nostres municipis”.

“Volem ajudar a crear perfils industrials en les comarques i fomentar aquest enfocament en els municipis”, ha expressat per la seua banda Alejandro Soliveres. Des de la Diputació la iniciativa ha sigut vista amb bons ulls, ja que una de les prioritats de la corporació provincial és la de traslladar a alcaldes i alcaldesses de pobles i ciutats de la província la importància d’invertir en el seu sòl industrial.

Tres eixos i un objectiu: l’ocupació

D’aquesta manera, es toquen tres dels eixos fonamentals de la corporació provincial: potenciar la indústria valenciana, acostar la formació a les comarques, i a més, dur-ho a terme amb la vista posada en el finançament de projectes a través de la Unió Europea. “En la creació i manteniment de llocs de treball és on sempre van a trobar a aquesta diputació”, ha expressat Rodríguez, que veu en l’activitat industrial una forma de generar ocupació digna i de qualitat.

És per açò que la Diputació de València ja inverteix en els polígons valencians amb l’objectiu de millorar els seus accessos i infraestructures per a atraure a un major número d’empreses. Uns fons provinents dels diferents plans de la Diputació als quals cal afegir l’aportació de la institució a través de la Càtedra Divalterra, que estudia les necessitats de les àrees industrials de la província i ajuda als ajuntaments a planificar i elaborar una estratègia que es traduïsca en ocupació i en la millora de l’economia local.

En aquesta línia de treball d’analitzar l’estat de les àrees industrials de la província per a establir les prioritats d’actuació per a millorar-les, la Càtedra Divalterra prepara ja la publicació dels seus tres primers estudis a Ontinyent, Manises i Rafelbunyol, i treballa, amb l’horitzó de 2018, en la confecció d’una estratègia industrial conjunta per als eixos Xest-Loriguilla-Riba-roja i Alcàsser-Beniparrell-Silla.