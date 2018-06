Segon cap de setmana de Música al Claustre

Connect on Linked in

Alzira, 7 de juny de 2018.- El Claustre de la Casa de la Cultura acull este dissabte, 9 de juny, a les 19:30 hores, el concert de Seiklus Ensemble, dins de la programació de la Música al Claustre 2018. Les entrades tenen un preu de 3 euros, 2 euros l’entrada reduïda amb Carnet Jove o de Jubilat.

Seiklus és un grup de saxofons que pretén aportar una nota innovadora i original al panorama de la música de cambra actual. El formen huit joves músics professionals: Marcos Martínez, Javi Blasco, Samuel Sánchez, Alfredo Varela, Alberto Matarredona, Miguel Ángel García, Adrián Ferrando i José María Sánchez, amb llarga trajectòria en diferents formacions camerístiques i gran experiència en la interpretació en general.

Seiklus va nàixer, com tantes altres coses, de forma espontània, al voltant d’una taula. Corria l’estiu de 2012. Una cosa va portar a l’altra, i al final la idea va quallar: amb una miqueta d’obstinació i esforç, entre tots podrien reunir els músics i partitures necessaris per a realitzar una primera trobada, que arribaria el Nadal de 2012 amb dos concerts de presentació en dos municipis de la província de Ciudad Real. A pesar del caràcter “experimental” de la trobada, les sensacions van ser prou bones com per a decidir donar continuïtat al projecte.

Durant les següents trobades el grup va continuar la seua evolució, provant amb diferents repertoris i tipus d’escenaris. L’agrupació treballà així mateix factors imprescindibles en música de cambra: afinació, fraseig, tècniques d’interpretació en conjunt sense director, etc. El repertori en esta etapa va ser dels més variats, incloent transcripcions i obres originals. Quant a estils, es va treballar des del Barroc, passant pels nacionalismes del segle XIX i fins a arribar al Minimalisme de Steve Reich o la creació contemporània.

El grup afronta actualment una nova etapa, que disfruta de la maduresa adquirida al llarg de diversos anys de trobades, convivència i concerts. Després de l’estabilització de la plantilla, tancada en huit faristols (prescindint del saxòfon baix), el grup decidix optar pel treball de projectes temàtics i la creació d’un nou repertori. Dos apartats que seran presos com a punts de suport imprescindibles per a assegurar el creixement i consolidació del grup en l’àmbit artístic i musical.