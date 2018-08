En el segon dia de Festes de Mislata s’han repartit més de tres mil racions de paella

Print This Post

La Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, també ha participat.

El segon dia de les Festes Populars de Mislata i la Plaça Major de la localitat tornava a omplir-se de veïns i veïnes disposats a gaudir d’una jornada on la paella i el ball foren protagonistes.

Qui també va gaudir de l’alegria mislatera va ser la consellera de Justiíia Grabriela Bravo. La responsable de Justícia, va acudir a la localitat i junt amb l’alcade de Mislata, Carlos Fernández, va participar en la jornada de portes obertes que es va organitzar per donar a conéixer el teixit associatiu i la nova seu judicial de Mislata. Aprofitant la visita, va voler recórrer el recinte firal junt amb la corporació Municipal per a conéixer personalment com es viuen les festes.

L’Ajuntament va repartir més de 3.500 racions de paella amb la qual tots els assistents pogueren agafar forces per a la resta de la nit.