Seguí: “Seguim avançant per a convertir en realitat el projecte de la variant d’Alcàntera, Càrcer i Cotes”

Els 8 anys transcorreguts des de la finalització del projecte bàsic fan necessari un treball previ de reestudi i actualització per part dels tècnics de la Diputació de València abans del projecte constructiu

El diputat de Carreteres es reuneix amb els alcaldes d’Alcàntera de Xúquer i Càrcer per a donar-los trasllat dels avanços realitzats i mostrar-los el seu compromís amb un projecte “que ja no es va a parar”

15/09/2017.El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, s’ha reunit amb els alcaldes d’Alcàntera de Xúquer, Julio García, i Càrcer, Josep Botella, per a explicar-los en quina fase es troba el projecte de la variant de la CV-560, que permetrà traure el trànsit pesat de l’interior d’aquests municipis. Tal com els va traslladar Seguí, els tècnics de la Diputació de València estan en aquests moments duent a terme un reestudi del projecte bàsic a fi d’actualitzar-ho i adaptar-ho a la normativa actual. “Seguim avançant per a convertir en realitat el projecte de la variant que l’anterior govern va abandonar en un calaix, i ja no ens anem a parar”, ha assegurat.

D’aquesta forma, la Diputació de València dóna compliment al compromís adquirit amb els dos primers edils en la visita que els va realitzar el passat mes d’octubre, quan va poder comprovar de primera mà l’alt nombre de vehicles que travessen pel casc urbà, molts d’ells, camions de gran tonatge.

La construcció d’una circumval·lació per a la CV-560 va ser posada per primera vegada sobre la taula de la Diputació de València l’any 2004. Des d’aleshores fins a l’any 2010, l’únic tràmit que es va dur a terme va ser la redacció d’un projecte bàsic, que havia d’haver servit de punt de partida per a la redacció del projecte constructiu, però després del qual, no obstant açò, la tramitació va quedar paralitzada. Ara, huit anys després, Seguí ha explicat que el problema amb el qual s’estan trobant els tècnics és que aquell projecte bàsic “s’ha quedat molt antiquat i no té en compte qüestions tals com l’inundabilitat, a més de que presenta una tramitació incompleta, ja que no havia passat per les administracions implicades que havien de donar la seua opinió i autorització, com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o la direcció general de Patrimoni”.

“Açò suposa que abans de llançar el projecte constructiu cal reestudiar tota la documentació i probablement calga modificar el traçat per a assegurar-nos que és compatible amb el Patricova”, ha afegit el titular de Carreteres.

Un altre dels aspectes que quasi amb tota seguretat patirà una alteració és el cost de realització de la variant, que en el seu moment es va xifrar en 8 milions d’euros i que els tècnics consideren que una vegada actualitzat tot l’estudi, podria elevar-se per sobre dels 10.

Tant l’alcalde d’Alcàntera de Xúquer com el de Càrcer han manifestat la seua satisfacció en comprovar que “efectivament la Diputació de València s’ha pres de debò una reivindicació que els veïns i veïnes d’aquests municipis arrosseguen des de fa anys”. “Som conscients que és un procés llarg i que encara haurem d’esperar per a veure l’inici de les obres, però ens anem amb la confiança que és una cosa que ja no es va a parar”, han declarat