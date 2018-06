La Selecció Valenciana S18 campiona d’Espanya

Print This Post

Alzira ha acollit el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques de rugbi.

Les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar d’Alzira han acollit el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de Rugbi.

Un torneig al qual han assistit equips de les categories Sub18 de rugbi 7 tant masculines com femenines de diferents comunitats autònomes com Castella i Lleó, Balears, Catalunya i València.

La Selecció Valenciana Sub 18 Femenina es va alçar amb el triomf superant als seus rivals. Per la seua part, en la categoria masculina, els campions foren els jugadors de la selecció catalana en guanyar tots els encontres.

L’acollida d’aquest torneig, tal com asseguren des de la regidoria d’esport de l’Ajuntament d’Alzira, ha servit per a promoure l’esport i els valors positius que s’associen a la seua pràctica com la vida sana, l’esforç, la motivació, l’autoestima o la integració.