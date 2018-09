El Servef ofereix fins a 20.000 euros per cada contracte a persones aturades joves

Print This Post

La Conselleria d’Economia Sostenible, mitjançant el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), ofereix fins a 20.000 euros per cada contracte indefinit a persones aturades joves qualificades i 8.500 euros per als contractes en pràctiques.

Es tracta de la major línia d’ajudes de la història del Govern valencià per a promoure la contractació de joves en empreses. Qualsevol empresa privada amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana pot sol·licitar les ajudes fins al 31 d’octubre.

La finalitat d’aquestes subvencions a empreses és la contractació de persones joves qualificades inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per primera vegada, el Servef subvencionarà no solament els contractes indefinits, sinó també els contractes en pràctiques.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha explicat que “d’aquesta manera, s’amplien les possibilitats de contractació per part de les empreses i més joves tindran l’oportunitat d’accedir a un lloc de treball i adquirir experiència laboral”.

Les ajudes per al foment de l’ocupació de les persones joves estan cofinançades pel Fondo Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Aquestes subvencions, amb valor de 4 milions d’euros, es divideixen en dos tipus d’ajudes a la contractació: contractació indefinida i contractació en pràctiques.

L’import de la subvenció per a la contractació indefinida pot ascendir fins a 20.000 euros i podrà sol·licitar-la qualsevol entitat ocupadora privada, inclosos els treballadors i treballadores autònoms, que tinga el seu àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana. Respecte a la contractació en pràctiques, podran beneficiar-se empreses de qualsevol naturalesa, tant pública com a privada, i l’ajuda ascendirà a 8.500 euros.

Amb aquestes ajudes, emmarcades en el programa Avalem Joves, el Servei Valencià d’Ocupació, depenent d´Economia té com a objectiu “reduir la desocupació juvenil i impulsar les contractacions en el sector privat, un dels principals objectius del Consell en matèria d’ocupació”, ha exposat Nomdedéu.

Impuls a l’ocupació juvenil

El programa de reactivació de la contractació de joves en pràctiques ha sigut consensuat entre el Servei Públic d’Ocupació Valenciana, els sindicats i els principals agents socials per a trobar una fórmula efectiva que impulse l’ocupació juvenil en les entitats privades.

El secretari autonòmic d’Ocupació ha recordat que “la integració laboral dels col·lectius amb dificultats d’inserció és una prioritat per al Servef i, lamentablement, els joves segueixen trobant barreres quan intenten accedir al mercat de treball”. Per açò, s’ha creat Avalem Joves que, en paraules d’Enric Nomdedéu, és “el projecte més ambiciós que ha dut a terme l’Administració per a fomentar l’ocupació juvenil”.

Sol·licitud i resolució

Les empreses interessades a percebre les ajudes han de presentar la seua sol·licitud de forma telemàtica a través de l’enllaç ‘Sol·licitud Telemàtica’ que hi ha associat a la convocatòria en l’apartat de subvencions de la web del Servef.

La notificació de les resolucions i actes de tràmit es duran a terme a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.