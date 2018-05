El Servei de Creació d’Empreses d’IDEA posa en marxa ajudes emprén per a l’ajuda de nous autònoms i més recursos de formació per a pimes

Connect on Linked in

Alzira, 10 de maig del 2018. La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, a través del servei de Creació d’Empreses d’IDEA, ha posat en marxa les noves ajudes Emprén, per al suport als nous autònoms i empreses, així com diverses accions de formació i capacitació per a emprenedors/es i pimes de la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament s’està informant a diversos col•lectius de la nostra ciutat les eines i els recursos que es posen a l’abast de la ciutadania per a millorar el nostre teixit empresarial i l’oportunitat de crear nous projectes i nous llocs de treball. Hui ha visitat el servei de Creació d’Empreses la fundació CEPAIM, que participa en els projectes d’inserció social a l’Alquerieta i amb Serveis Socials.

D’un costat, continua obert el termini durant tot l’any per a sol•licitar les ajudes del programa EMPRÉN per a què aquells/es nous autònoms que vénen d’una situació d’atur i s’han constituït com a autònoms per a poder dur un nou negoci. L’import de les ajudes ascendeix a 550 euros, que equival al 50% de les quotes d’autònom durant el primer any.

D’un altre, des d’IDEA s’ha organitzat una xarrada amb el sector de l’hostaleria per a com millorar els contractes de formació i aprenentatge, dins el projecte europeu FAIR (amb l’Associació Empresarial d’Alzira i la Cambra de Comerç de València), per al pròxim 16 de maig a les 17.30 en el MUMA (Museu Municipal).

Igualment, amb la col•laboració de l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat i l’Exportació), s’ha organitzat el taller “Comença a exportar”, del 5-7 de juny per a oferir ferramentes i recursos per a l’exportació internacional de les pimes.

També hui mateix des d’IDEA i la regidoria de Densenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, gràcies al projecte europeu MOM (en col•laboració amb la Cambra de Comerç de Milà), s’ha fet una primera selecció de dones que vulguen eixamplar la seua formació i l’autocupació i conciliar la vida familiar i laboral per començar un primer equip de treball.

Totes aquelles persones interessades poden trobar més informació en les instal•lacions d’IDEA, Calle de la Ronda de Algemesí, 4, al correu creacionempresas@alzira.es, a la página web idea-alzira.com o telefonant al 962455101