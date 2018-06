El servei de fisioteràpia s’integra en el contracte general del Servei d’Ajuda a Domicili Municipal d’Almussafes

Print This Post

El SAD incrementa el seu pressupost dels 107.000 en 2017 als 120.000 euros del present exercici 2018

Actualment, el servei de fisioteràpia, que es va posar en marxa fa just un any, compta amb un total de 9 beneficiaris

Almussafes, a 8 de juny de 2018. Ahir, dijous 7 de juny, el ple de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar la integració del servei de fisioteràpia en el Servei d’Ajuda a Domicili Municipal (SAD). Després d’un any d’existència, i després del bon funcionament del mateix, l’Ajuntament de la localitat ha decidit unificar ambdues prestacions per la relació existent entre ambdues. Per a açò, la Regidoria de Serveis Socials ha incrementat aquest 2018 en 13.000 euros el pressupost del SAD, del que enguany s’han beneficiat 46 persones. “Prova del nostre compromís amb aquest tema és que en 2017 ampliarem el personal dedicat al servei, que va passar de 4 a 7 auxiliars fixos i un de provisional”, destaca el regidor Faustino Manzano.

La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit integrar el servei de fisioteràpia que es va posar en marxa al juny de 2017 en el Servei d’Ajuda a Domicili Municipal (SAD) d’Almussafes. Tal com explica la directora del departament de Benestar Social, Laura Acuña, en l’informe tècnic que proposava aquest canvi, “els grups poblacionals als quals es dirigeix aquesta atenció desenvolupen patologies que poden portar a la disminució de capacitats funcionals i amb açò a un empitjorament de la seua qualitat de vida”.

En aquest sentit, la tècnic assegura que el tractament terapèutic “pot contribuir a preservar, restablir i incrementar el nivell de salut dels individus amb trastorns del moviment i/o risc de patir-lo, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la persona i de la comunitat”.

Des de la posada en marxa del servei al juny de 2017, s’han beneficiat d’aquesta prestació un total de 9 persones, de les quals 5 es van incorporar en el segon semestre de 2017 i 4 en el primer trimestre de 2018, amb una despesa total el passat any de 3.188,65 euros. Des del consistori municipal valoren l’evolució del servei com a positiva i consideren que aquestes modificacions contribuiran a l’evolució necessària per a la consecució dels objectius proposats. Amb aquest canvi, el SAD passa de tenir un pressupost de 107.000 euros en 2017 a un de 120.000 euros en 2018, després de consignar en 2016 un import de 81.000 euros.

“La tendència a l’alça és evident. De fet, en 2017 ampliarem el personal dedicat al servei, que va passar de 4 a 7 auxiliars fixos més un de provisional. Considerem que el benestar social es mostra, sobretot, en aquest tipus d’iniciatives, que reverteixen directament en una millor qualitat de vida per a la ciutadania”, ressalta el regidor de Serveis Socials i Sanitat, Faustino Manzano.

Amb la mesura, que es va aprovar ahir dijous 7 de juny en el ple ordinari de la corporació local, el govern municipal dona continuïtat a un servei que inclou el diagnòstic i el disseny d’un pla terapèutic, en el qual poden arreplegar-se diferents activitats com les mobilitzacions articulars, els exercicis de tonificació, els estiraments musculars, la correcció de la postura, la reeducació de l’equilibri, l’estimulació de la deambulació, l’aprenentatge de les activitats de la vida diària, exercicis de coordinació de membres superiors i inferiors, ensenyaments de transferències i totes aquelles tècniques que es consideren apropiades en cada cas per a millorar l’estat de cadascun dels pacients.

“Amb aquesta decisió reforcem el SAD, del que aquest 2018 s’estan beneficiant 46 persones, i reafirmem el nostre compromís amb el benestar dels almussafenys, ajudant-los a incrementar la seua autonomia personal i familiar i posant l’accent en la prevenció i la rehabilitació”, explica Manzano.