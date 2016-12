S’estima que un 5% de la població afronta el Nadal després de la recent pèrdua d’un ésser estimat.

El Departament de La Ribera recomana buscar suport i deixar aflorar les emocions per afrontar l’anomenat “Síndrome de la Cadira Buida”

Fugir del Nadal, evitant celebrar-lo o viatjant lluny de la família i els ritus habituals, o fer com si res hagués passat, evitant nomenar la persona morta i apartant records emotius, pot empitjorar la situació.

Alzira (23.12.16).- El Departament de Salut de La Ribera, a través del seu Equip de Salut Mental, aconsella buscar suport a familiars, amics o terapeutes, establir nous ritus i deixar que afloren les emocions davant la “Síndrome de la Cadira Buida”, un sentiment motivat pel duel que es viu davant la pèrdua d’un ésser volgut i que es fa més patent en l’època nadalenca. S’estima que un 5% de la població afronta el Nadal després de la recent pèrdua d’un ésser volgut. Segons el cap del Servei de Salut Mental del Departament de Salut de La Ribera, Dr. José Enrique Romeu, “en estes dates, amb les seues reunions familiars, es revifen els records de forma aguda i és normal sentir una cascada d’emocions i sentiments davant esta cadira que es queda buida a la llar ”

. Segons el Dr. Romeu, “no totes les famílies viuen igual esta situació”. Una actitud recurrent en moltes famílies és voler suprimir el Nadal i no organitzar res que els recorde estes dates. “Es tracta d’un alleujament immediat que tan sols ens porta a postergar el duel, però no a evitar-ho”, ha afirmat el Dr. Romeu. Per contra, altres famílies opten per fer un viatge lluny de la família, els amics i els rituals habituals.

“És possible que això faça el Nadal més lleuger, però la pena viatja amb nosaltres i el proper Nadal tornarà a presentar-se la mateixa situació, amb la diferència que haurà passat un any”, ha destacat el cap del Servei de Salut Mental, que ha afegit que “el dolor emocional es pot posposar però mai evitar i, moltes famílies que han assajat esta opció, manifesten que el següent any és pitjor”.

Una altra de les solucions que solen plantejar les famílies és la de seguir amb la seua vida com si res hagués passat. Segons el Dr. Romeu, “no esmenten mai a la persona absent i intenten esborrar o apartar tot el que puga suscitar un record emotiu”. Esta manera d’afrontar el Nadal, “només empitjora les coses, ja que els sentiments encoberts acaben sortint de forma distorsionada, traduint-se la tensió per fer veure que res ha passat, en situacions d’esgotament, irritabilitat i molta ansietat”.

Un Nadal diferent D’esta manera, davant la “Síndrome de la Cadira Buida”, Mª Luisa Vidal, psicòloga clínica del Departament de Salut de La Ribera recomana “construir un nou Nadal”, afrontant de manera diferent. Així, s’aconsella acceptar l’ajuda que ofereixen els familiars i amics per realitzar tasques com cuinar, fer les compres o muntar l’arbre de Nadal. “És fonamental, igualment, estar acompanyat de les persones a les apreciem i ens aprecien; que afloren records sol ser normal durant esta època de l’any, per la qual cosa no hem de prohibir-nos expressar la nostra angoixa o enuig “, ha assenyalat Vidal. Una altra recomanació és la de simbolitzar l’ésser volgut mort, explicant anècdotes sobre ell, revisant l’àlbum de fotos o escoltant la seua música.

“Això ens permetrà sentir que està al costat de nosaltres i la família sencera pot sentir partícep d’esta activitat”. Així mateix, “no cal amagar o evitar els sentiments. Hem de permetre’ns estar tristos o plorar quan així ho desitgem, perquè amagar la pena només provoca major mal”, ha destacat Mª Luisa Vidal, qui ha insistit en la importància de “buscar suports i no aïllar-se dels altres “. “El duel no és una patologia sinó un procés normal d’adaptació que necessita el seu temps”, ha conclòs el Dr. José Enrique Romeu.