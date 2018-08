Setmana gran al trinquet de Sueca amb el VI Trofeu Festes de pilota valenciana.

Connect on Linked in

Amb l’arribada de les Festes, la pilota reviu a la ciutat de Sueca. El trinquet de la capital de la Ribera Baixa, obrirà les seues portes demà, per disputar una de les cites més esperades per als seguidors de la pilota a la localitat. La sisena edició del Campionat professional de pilota valenciana Festes de Sueca – Hermanos Viel, es celebrarà entre els dies, 29 i 31 d’agost i el dia 7 de setembre amb la gran final.

Les partides programades per a la jornada del dimecres 29, es disputaran entre l’equip format per Marrahí i Lorja contra Montaner i Roberto a partir de les 17:00 hores. Seguidament tindrà lloc la 1a Semifinal amb Soro III i Santi contra el trio format per Francès, Tomàs II i Conillet. En este últim trio estava previst en cartell la participació de Puchol II, que no podrà acudir finalment a la cita per motius de salut.

La segona jornada del torneig, que es celebrarà el divendres 31 d’agost, també començarà a les 17:00 h. de la vesprada amb l’habitual prèvia de juvenils i després tindrà lloc la 2a semifinal que enfrontarà els trios formats per Genovés II, Jesús i Álvaro contra De la Vega, Pere i Carlos. Ja el divendres 7 de setembre, a la mateixa hora, tindrà lloc una primera partida en la que jugarà el suecà Héctor i el seu company Javi C. contra Mario i Hilari. Després d’esta partida es disputarà la gran final del Trofeu de Festes, entre els finalistes guanyadors de cada una de les semifinals.

Des de l’Ajuntament de Sueca, s’ha convidat a la participació del públic. El consistori espera una molt bona acollida d’esta sisena edició “Esperem que siga un èxit amb el gran cartell de pilotaris que s’ha programat” ha manifestat el regidor d’Esports, Vicent Baldoví. “Enguany la novetat és que s’inclou al torneig la modalitat de galotxa, que es disputarà este dimecres, amb els millors referents d’esta modalitat” ha avançat el titular de l’àrea.