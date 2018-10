La setmana de les persones majors se celebrarà del 22 al 26 d’octubre

Connect on Linked in

Hui, dia mundial de les persones d’edat, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i la Regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, Marina Mir, han presentat la Setmana de les Persones Majors, que tindrà lloc del 22 al 26 d’octubre.

Des de la Regidoria s’ha organitzat una completa programació d’activitats per tal de mobilitzar les persones majors i promoure la seua formació en diferents aspectes, amb conferències, visites culturals, balls, esport o tallers de prevenció de caigudes entre altres.

“De la mateixa manera que som una ciutat amiga de la infància, volem formar part de la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors i per això és necessari programar activitats que perduren en el temps”. Així ho explicava l’alcalde Diego Gómez en la presentació.

Per la seua banda, la regidora, ha insistit en la importància de reflexionar sobre les necessitats que tenen com a col·lectiu les persones d’edat. “El model residencial està bé, i és necessari però hi ha un ampli segment de gent que no es depenent i precisa altre tipus de polítiques i activitats per a eixir al carrer, divertir-se i sentir-se acompanyats.”

Al llarg d’esta setmana el departament de Serveis Socials, encapçalat per la seua regidora, visitarà els diferents Centres de Persones Majors, que actuaran com a punt d’inscripció d’esta campanya, per tal d’informar sobre les activitats.

Pel que fa als veïns i veïnes de la Barraca d’Aigües Vives, s’ha volgut fomentar la participació, de manera que, a més d’acollir una de les activitats, tindran la possibilitat d’acudir a la resta amb autobús.

Programa d’activitats Setmana de les Persones Majors

DILLUNS 22 D’ OCTUBRE

Conferència inaugural “Ciutats Amigables

amb les Persones Majors” Sacramento Pinazo Universitat de València.

Casa de la Cultura a les 18 h.

DIMARTS 23 D’ OCTUBRE (Cal fer inscripció)

Itinerari Cultural: “Visita als nostres monuments”. Durada de dos hores.

Eixida des de l’Ajuntament a les 10 h.

Tallers participatius i dinàmiques de grup:

Projecte del Servei d’Ajuda a Domicili Municipal

El futur dels Centres Municipals de Convivència de Persones Majors.

Hi haurà berenar. Casa de la Cultura de 16.30 a 18.30

DIMECRES 24 D’OCTUBRE

Conferència, “Prevenció de caigudes”.

Lloc Associació Xúquer a les 10 h.

Teatre “Les rialles” C.E.A.M d’Alzira.

Gran Teatre d’ Alzira a les 17 h.

DIJOUS 25 D’ OCTUBRE (Cal fer inscripció)

Itinerari per la vora del riu. Durada de dos hores.

Eixida des de l’Ajuntament a les 10 h.

Taller de memòria a la Barraca d’Aigües Vives a les 17 h.

DIVENDRES 26 D’ OCTUBRE

Demostració d’activitat esportiva. C.E.A.M

Masterclass d’Activitat Esportiva amb ambientació musical

Esmorzar saludable

Plaça Major des de les 10’30 a les 12’00

PUNTS D’INSCRIPCIONS

Edificis de serveis socials

C.E.A.M d’Alzira

Centres de Convivència de l’Ajuntament

Associació de Jubilats Pensionistes del “Júcar”