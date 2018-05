La setmana que ve ja es podrà sol·licitar la cita prèvia de l’Escola d’Estiu 2018

Connect on Linked in

Se celebra del 2 al 31 de juliol al CEIP Pintor Teodoro Andreu

Alzira, 30 de maig de 2018.– L’Ajuntament d’Alzira ha programat, un any més, l’Escola d’Estiu que se celebra del 2 al 31 de juliol al CEIP Pintor Teodoro Andreu. A partir del dimecres 6 de juny, es podrà sol·licitar la cita prèvia mitjançant el web www.alzira.es, seleccionant el botó de cita prèvia que hi ha a la portada principal i a continuació cita prèvia Escola d’Estiu 2018.

Les inscripcions es faran a partir de l’11 de juny fins a esgotar les places.

De manera presencial al Centre d’Informació Juvenil.

De manera telemàtica a www.alzira.es, seleccionant Portal de la Ciutadania, apartat Joves, dins del catàleg de tràmits (és necessari tindre el certificat digital).

Cal recordar que tenen preferència d’inscripció els xiquets i les xiquetes empadronats a Alzira.

Les inscripcions poden ser per a una quinzena o per a tot el mes. La primera quinzena serà del 2 al 13 de juliol i la segona del 16 al 31 de juliol. L’horari és de dilluns a divendres amb entrada a les 9-9.30 hores i eixida de 13.45 a 14 hores. També està la possibilitat de l’Escola Matinera de 8 a 9 hores, sempre que hi haja un mínim d’inscripcions i de menjador amb eixida a les 15 hores.

El regidor de Joventut, Albert Furió, ha destacat: “Un any més hem programat l’Escola d’Estiu per al mes de juliol dirigida als xiquets i xiquetes d’entre 3 a 12 anys. Sempre té un gran èxit de participació ja que, per als més menuts, és una bona manera de passar els matins de l’estiu i, per als pares i les mares, de conciliar la vida laboral i familiar durant el període de vacances escolars”.

Els preus de l’Escola d’Estiu són els següents:

Primera quinzena (2 al 13 de juliol), primer fill inscrit 50 euros, segon fill inscrit 45 euros (sempre que els dos fills s’inscriguen alhora) i les famílies nombroses o monoparentals, cada fill a 40 euros.

Segona quinzena (16 al 31 de juliol), primer fill inscrit 55 euros, segon fill inscrit 50 euros (sempre que els dos fills s’inscriguen alhora) i les famílies nombroses o monoparentals, cada fill 45 euros.

Tot el mes (2 al 31 de juliol), primer fill inscrit 85 euros, segon fill inscrit 75 euros (sempre que els dos fills s’inscriguen alhora) i les famílies nombroses o monoparentals, cada fill 55 euros.

Hi haurà possibilitat de transport escolar sempre que hi haja un mínim d’inscripcions.

Es realitzarà una festa de cloenda de la primera quinzena, el 12 de juliol, a partir de les 18.30 hores al Gran Teatre i de la segona quinzena el dia 31 de juliol de matí al CEIP Pintor Teodoro Andreu.