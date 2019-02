Print This Post

S’ha presentat el llibre “Carrers Il·lustrats a l’Ajuntament de València”



A la presentació, a part dels autors, hi han assistit Joan Ribó i Glòria Tello

El dibuixant Ortifus i el topògraf Luis Fernández han presentat a l’Ajuntament de València junt amb l’alcalde de la localitat Joan Ribó i la regidora de Cultura Glòria Tello, el llibre “Carrers Il·lustrats”

És un obra que dóna a conèixer els personatges que donen noms als carrers de la província de València. L’obra recull el nom de molts carrers del municipi tant com barris com districtes plasmats en un to d’humor.

Ribó, ha destacat a la presentació que el llibre és de molt bona qualitat i planteja implantar un codi QR per poder accedir a la història dels personatges.

Un acte que ha tingut molt bon acolliment entre els assistents valencians.