S’ha presentat la VI Volta a peu contra el càncer el dia 29 a Carcaixent

Carcaixent acollirà el pròxim dissabte, 29 d’octubre, a les onze del matí, la IV Volta a peu contra el càncer, una marxa que tindrà lloc per un circuit urbà de 4 quilòmetres.

S’ha presentat la prova en l’Ajuntament de Carcaixent en la participació de representants de les principals entitats implicades en l’organització, com l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, Rosa Castillo De l’Associació Contra el Càncer de Carcaixent, Jorge Perpiñá, del Club Atletisme, La Doctora Liliana Fuster, Directora Mèdica de l’hospital de la Ribera i la regidora de sanitat Teresa Oliver.

L’objectiu d’esta carrera és purament benèfic ja que els fons recaptats es destinaran a la Junta Local del Càncer de CARCAIXENT per a l’investigació en la lluita contra esta malaltia. Ademès esta prova servirà per a conscienciar a la població l’incidència del càncer i per a recalcar l’importància dels hàbits saludables, com l’exercici físic, per a la seua prevenció.

Segons la Doctora Liliana Fuster,la evolució del càncer de mama i en general és elevat.

No sols la curació, sinó el mantenir més temps possible la millor qualitat de vida.

Segons la doctora hi ha una gran esperança de vida

«La carrera es una bona prova de que, per a guanyar la batalla de la sensibilisacio i derrotar al sarata de mamella, anem pel bon cami», ha comentat el doctor PALAU. Aixina mateixa, el director gerent ha remarcat que «l’Unitat de Mamella de l’Hospital de La Ribera se troba a la vantguarda espanyola en el tractament d’esta malaltia pel prestigi dels seus professionals, la tecnologia i les seues NOVEDOSAS tecniques».

Esta activitat deportiva i solidaria està dirigida a totes les persones interessades en participar en ella, independentment del seu sexe i edat ya que consta de quatre quilometros en recorregut urba. L’eixida i l’aplegada de la prova estaran ubicades en el Passeig principal de CARCAIXENT.

L’inscripcio per a esta Volta a PEU pot realisar-se pel preu simbolic de 3 euros en l’ASSOCIACIÓ Amas de Casa TYRIUS de CARCAIXENT, en l’Hospital de La Ribera i en la zona d’eixida, i fins una hora abans de l’inici de la carrera.

Durant la presentacio en l’Ajuntament de CARCAIXENT s’ha realisat un LLAMAMIENTO general a ciutadans, pacients, professionals sanitaris i mijos de comunicacio a participar en esta activitat deportiva.