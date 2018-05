‘El show del juego del cambio’ arriba a Almussafes emmarcat en la V Setmana de la Salut

Print This Post

L’espectacle se celebrarà aquest divendres 11 de maig a les 22.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural

Una hora abans, a les 21.30 hores, es durà a terme un sopar per al qual serà necessari inscriure’s prèviament en el mateix establiment

Almussafes, a 10 de maig de 2018. Aquest divendres 11 de maig a les 22.30 hores, la cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes oferirà una nova vetlada de café-teatre emmarcada dins de les iniciatives ‘Nits amb la Cultura’ i la V Setmana de la Salut de la localitat. Concretament, els assistents gaudiran amb l’espectacle gratuït ‘El show del juego del cambio”, en el qual l’artista Ata Gomis reflexionarà sobre l’humor a través diferents històries en les quals la ciutadania es podrà sentir identificada. Una hora abans, a les 21.30 hores, es durà a terme un sopar per a la qual serà necessari inscriure’s prèviament en la mateixa cafeteria.

Amb l’arribada del cap de setmana comencen a intensificar-se les propostes culturals incloses en la programació de la V Setmana de la Salut d’Almussafes. A més dels tallers, les conferències i les diferents activitats desenvolupades tant en infraestructures públiques com en els diversos comerços col•laboradors, l’Ajuntament de la localitat planteja a la ciutadania diverses iniciatives amb les quals busca aprofundir en els temes de la setmana commemorativa a través d’una perspectiva diferent, més enfocada cap a l’entreteniment.

Entre aquestes propostes destaca l’espectacle de café-teatre “El show del juego del cambio”, que s’oferirà a la ciutadania aquest divendres 11 de maig a les 22.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural. L’actriu, dramaturga, directora de teatre i guionista Ata Gomis proposa una reflexió profunda sobre l’humor en la qual es pregunta si és possible recuperar l’entusiasme que teníem de xicotets. ‘El show del juego del cambio’, basat en el llibre ‘El juego del cambio’ de la mateixa Ata Gomis, suposa per a l’artista “una injecció d’optimisme que t’activa de cap a peus a través d’històries comunes en les quals et veuràs identificat”.

“Estem aconseguint que ‘Nits amb la Cultura’ tinga una programació molt variada amb la qual mostrar diferents facetes de l’art i en aquesta ocasió, a més, l’hem pogut relacionar amb la Setmana de la Salut, una sinergia que ens ajuda a aportar un punt de vista diferent a la resta de propostes plantejades per a aquesta cinquena edició, una qüestió que estic segura que generarà un major interés. Hi ha alguna cosa millor que reflexionar sobre temes importants a través de l’humor i de l’entreteniment?”, es pregunta la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

La proposta està integrada també dins del cicle ‘Nits amb la Cultura’ que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes desenvolupa de manera periòdica com a part de l’estratègia per a promoure la música i les arts escèniques entre la ciutadania, i es podrà accedir a la mateixa de manera lliure i gratuïta fins a completar l’aforament de la sala.

El xou s’oferirà després del sopar que començarà a les 21.30 hores, per al que serà necessari inscriure’s en la mateixa cafeteria de l’edifici. En els 3 euros que costa el tiquet del sopar s’inclou la beguda i les amanides. Des del consistori s’aconsella formalitzar les inscripcions amb temps, atès que l’aforament és limitat.