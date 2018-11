Signatura de l’Acord Territorial per a l’Ocupació a la Ribera

Connect on Linked in

El Consorci de la Ribera, entitat formada per les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, els sindicats CC.OO. i UGT i l’Associació Empresarial d’Alzira i Fedalcis han formalitzat un nou compromís local per l’ocupació per a disposar d’un marc comú on confluesquen els diferents agents socials del territori per a lluitar contra la desocupació, dinamitzar el teixit laboral i empresarial i aprofitar les sinergies, esforços i recursos dels seus municipis a través del Consorci de la Ribera, entitat que els agrupa i representa en l’àmbit territorial.

La signatura d’aquest nou conveni ha tingut lloc a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i al llarg de l’acte els representants de les entitats signants han manifestat el compromís de treballar conjuntament i compartir tots els recursos disponibles, de manera coordinada i planificada, des de la màxima professionalitat i compromís envers les iniciatives locals i comarcals per a donar resposta a les necessitats específiques del territori i aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda 2030.

En el mateix acte, també s’han presentat els resultats de La Ribera Impulsa, un projecte innovador realitzat pel Consorci de la Ribera per a incrementar l’ocupabilitat amb la creació d’equips heterogenis de persones aturades amb esperit dinàmic, compromès i de treball en equip, tutelades i guiades per una persona dinamitzadora que a manera de coach motiva i dona les pautes per a l’itinerari. En aquest projecte, que ha comptat amb nou especialistes, han participat un total de 220 persones, de les quals s’han insertat laboralment 139 (63%) i s’han creat 8 empreses.

Igualment, també s’ha presentat el projecte La Ribera Impulsa 4.0. Aquest és un projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic, que amb la utilització de noves tecnologies i digitalització de processos i metodologies que s’adapten a les necessitats de les persones demanats d’ocupació i empreses, millora l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca, afavoreix la innovació en les empreses, fomenta l’emprenedoria digital i social i contribueix un desenvolupament local sostenible de la comarca de la Ribera. Les activitats de La Ribera Impulsa 4.0 tindran lloc al llarg de 2019.