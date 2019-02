Simón Rama triomfa a la II Pujà al poble vell de Tous

Print This Post

L’atleta del Club Esportiu “La Vespa” de la localitat de Novetlè va ser el gran triomfador de la segona edició de la Pujà al poble vell de Tous, que es va celebrar durant el cap de setmana a la localitat i que va comptar amb la presència de centenars d’atletes. Rama va recórrer els 21 quilòmetres en 1 hora, 16 minuts i 5 segons sent el més ràpid de la cursa i adjudicant-se el primer lloc de la mateixa.

El podi de la mitja marató individual el van completar Jordi Borredà, del Timerlap, amb un temps d’1 hora 19 minuts i 43 segons i Javier Giménez, del CEC Antella, que va acabar la cursa amb una marca d’1 hora 21 minuts i 13 segons. Altres atletes destacats en aquesta modalitat van ser Benito Pancorbo, Enric Pruna, José Cantos, Javier Soliz, José Vicente Cuixeres, Cristóbal García i Cristian García. Per la seva banda, en les dones la més ràpida va ser Eva Espinosa. La corredora del club The Kenyan Way es va emportar el primer lloc en la seva categoria després de que la cursa en 1 hora 33 minuts i 28 segons.

El segon lloc va ser per Valentina Quispe, del Orero Paterna Runners amb un temps d’1 hora 51 minuts i 13 segons i va tancar el podi Pris Sanchis, atleta independent, que va realitzar la mitja marató en 1 hora 53 minuts i 25 segons. Altres atletes destacades van ser Inés Lima, Alicia Costa i Raquel García. En la modalitat de relleus, els vencedors van ser Manuel Herrero i Noelia López, de l’Urban Running Trilavall mentre que en la modalitat de 10 quilòmetres, el triomf va ser per a José María Vallés del Club La Vall. Joaquín Badenes, del Club Esportiu “La Vespa” de Novetlè va ser el millor atleta en la categoria sènior mentre que José Antonio Vallés del Club La Vall i Luis Iván Estrada, del GAES Running Team van liderar la prova en les categories màster i veterà respectivament.

Entre els locals, els primers classificats foren José Miguel Albors Doménech, Iván Gómez Moratalla i Miguel Martorell Hernández.