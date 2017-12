S’incorpora a l’avinguda Lluís Suñer un banc de color roig, com a record permanent de la lluita contra la Sida

1 de desembre de 2017 – Hui divendres 1 de desembre se celebra el Dia Mundial contra la Sida, i es realitza des dels darrers mesos la Regidoria de Gestió Urbanística, i este equip de govern vol deixar una sèrie de símbols permanents a la ciutat que recorde la lluita constant que fa la societat per eradicar la intolerància, la discriminació i la violència. Per la qual cosa, hui ja es pot vore un banc de color roig a l’avinguda Lluís Suñer al costat dels que ja hi estan pintant recordant la lluita contra el càncer de mama, el dia commemoratiu del col•lectiu homosexual (LGTV) i el morat per la lluita contra la violència de gènere.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, vol recordar que “l’avinguda Lluís Suñer és un lloc per on passeja molta gent, un lloc per on els ciutadans passen durant tot lo dia, i el nostre propòsit és que les persones tinguem present que tant la ciutat d’Alzira, els alzirenys i alzirenyes, i este equip de govern, hem de donar suport a la lluita contra de qualsevol injustícia i discriminació, i amb estos bancs pintats dels colors identificatius fem patent que a esta societat encara li queda molt de camí per recórrer i que hem de posar tots de la nostra part, per acabar amb estes xacres.”