S’inicia la campanya ‘Xirivella tan neta com tu vulgues’

Es tracta d’una campanya de conscienciació sobre la recollida d’excrements i neteja d’orins dels gossos al nostre municipi

Amb el lema ‘Xirivella tan neta com tu vulgues’ el nostre municipi ha iniciat la nova campanya de conscienciació sobre la recollida d’excrements i neteja d’orins dels gossos.

Amb esta campanya de la regidoria d’Infraestructures Bàsiques que dirigix Vicent Sandoval vol informar a la ciutadania de la necessitat de netejar les deposicions de les nostres mascotes en la via pública per tal de tindre un municipi més net i acollidor.

Cada propietari ha de ser conscient que tindre un gos comporta unes responsabilitats que s’han d’afrontar; és per això que en la campanya es recorda que ‘És la teua mascota, i la teua responsabilitat’.

En paraules de Sandoval: «Si volem una ciutat més neta, hem d’actuar amb responsabilitat. No recollir les deposicions de les nostres mascotes suposa una despesa addicional que hem de pagar tots i totes, i pot comportar sancions de fins a 300 €, tal com es recull a l’Ordenança Municipal de Neteja».

La recollida d’excrements dels gossos en la via pública no és l’única acció que cal dur a terme, sinó que també és important ruixar els orins amb aigua mesclada amb un poc de vinagre, ja que estos són molt corrosius i danyen el mobiliari urbà, a més d’embrutar les façanes.

Ricard Barberà, alcalde de Xirivella, afig que: «La col·laboració dels veïns i veïnes junt amb el Servei Municipal de Neteja és indispensable per tal d’aconseguir, conjuntament, una Xirivella més neta».

A partir del dilluns 11 de febrer, els propietaris de gossos de Xirivella rebran una carta per presentar-se en el Servei de Sanitat de l’Ajuntament i se’ls entregarà els utensilis necessaris per a actuar amb responsabilitat: un osset porta-bosses canines per a deposicions i una botella plegable per als orins. Recordem que si la vostra mascota encara no està inscrita en el Cens Municipal, podeu aprofitar per a inscriure-la segons dictamina l’article 9 de l’Ordenança Municipal de Protecció d’Animals.

Una part important de la campanya són diferents accions al carrer, amb la instal·lació des de l’11 fins al 24 de febrer de diversos punts informatius. També es col·locaran cartells als mupis del poble i als centres públics, establiments i comerços col·laboradors.