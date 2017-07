Sis gimnastes del CEGA Almussafes reben l’homenatge de l’Ajuntament

La recepció oficial es va celebrar ahir dimarts, dia 25 de juliol, en el saló de plens de la Casa Consistorial

El conjunt aleví campió d’Espanya Base i la gimnasta infantil subcampiona d’Espanya reben medalles i diplomes de la mà del regidor d’Esports

El CEGA tanca la seua onzena temporada amb nombrosos podis

Almussafes, a 26 de juliol de 2017. El regidor d’Esports, Pau Bosch, va presidir a les 18 hores d’ahir dimarts, 25 de juliol, l’acte d’homenatge oficial al Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA), i més concretament a les sis jóvens esportistes de l’entitat que han aconseguit les primeres posicions del nacional. El president del club, Modest Sòria, junt amb el cos tècnic i les gimnastes que van aconseguir les medalles d’or i plata en els campionats d’Espanya celebrats enguany 2017, van ocupar les seues butaques en l’hemicicle del saló de plens municipal durant el reconeixement públic. Els familiars de les jóvens esportistes van compartir amb les homenatjades les emocions de la vesprada en què l’Ajuntament d’Almussafes va voler reconéixer-los els seus èxits i també el seu esforç i compromís.

Des de la seua constitució, fa ara onze temporades, el CEGA ha completat una trajectòria meteòrica quant a la qualitat i èxits acumulats pels seus integrants, no sols en les cites autonòmiques, sinó també en la seua consagració com a club vencedor en les competicions d’àmbit nacional.

La gimnàstica almussafense forma part de l’elit nacional i prova d’això els resultats aconseguits pels seus conjunts i gimnastes a títol individual en els últims campionats d’Espanya, celebrats enguany 2017. En concret, el consistori d’Almussafes va voler retre homenatge l’esportista Patricia Pérez, el qual ha tancat la present temporada amb el títol de subcampiona d’Espanya en la categoria infantil, campiona d’Espanya per autonomies, primera en la general amb l’aparell de cintes i tercera classificada en la final d’aparells amb la pilota. A més, la jove gimnasta es va adjudicar el lloc de millor classificada de la Comunitat Valenciana. Un brillant currículum que es va posar de manifest durant la recepció oficial, que va presidir l’edil d’Esports, qui li va fer entrega a l’homenatjada d’un diploma acreditatiu i una medalla, en agraïment pels seus brillants èxits esportius.

Així mateix, en l’acte celebrat en el saló de plens de la Casa Consistorial es va rendir homenatge al conjunt aleví del CEGA que el passat mes d’abril es va proclamar campió d’Espanya en la Copa Base de Conjunts celebrada a Guadalajara, després de superar als altres 106 equips que competien en la seua mateixa categoria. Encara que la gimnasta Natalia Canosa no va poder assistir a la recepció oficial, sí que van estar presents les altres quatre gimnastes integrants del conjunt, que també es va situar com primer d’Espanya per autonomies, aconseguint un doblet històric per a l’entitat esportiva. Carmen Sebastiá, Lluna López, Marta Palyudzhyshyn i Elena Cerezuela van brillar amb llum pròpia davant de l’atenta mirada dels seus familiars, el president del club i el cos tècnic.

Precisament, Pau Bosch també els va fer entrega a Modesto Soria i a les entrenadoras, Raquel Soria i Anna David, d’una placa commemorativa, després de destacar la satisfacció de tot el poble d’Almussafes per les medalles aconseguides i exalçar l’esforç i l’excel•lent treball completat per part de tot el club i també dels familiars de les esportistes, un pilar fonamental en el camí cap a l’èxit.