Situació a Burjassot després de les pluges d’esta matí

Després de les pluges d’este matí i una vegada revisades les instal·lacions municipals, i davant de la inestabilitat atmosfèrica que existix, l’Ajuntament de Burjassot manté el tancament del poliesportiu municipal, cementeri i parcs i jardins en el dia de hui, se suspenen les classes de Tallers de la Casa de Cultura d’esta vesprada i l’obra de teatre d’esta nit en el Centre Cultural Tívoli.

La resta d’instal·lacions municipals romanen obertes, inclosa la Casa de Cultura que prestarà el servici de Biblioteques. Queden obertes també les instal·lacions esportives del Pavelló cobert i piscina municipal i centres socials municipals. Quant als túnels, en estos moments només roman tallat el del Camp del Cigronet, en el que ja estan treballant les bombes per a extraure l’aigua.

Així, doncs, l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot ha ajornat fins a nova data l’espectacle que esta vesprada tindria lloc en el Centre Cultural Tívoli, protagonitzat pels “Golden Apple Quartet”. Així mateix, s’han ajornat també les activitats que tindrien lloc en la Casa de Cultura esta vesprada. Es tracta de la presentació de la revista de l’AAVV Nucli Antic, que s’ha posposat per al 9 de novembre a les 19 hores, i la presentació del poemari de Josep Ferrer “D’ençà i d’enllà”. En este cas, s’informarà en breu de la nova data triada.

De la mateixa manera, i des de l’àmbit faller, han informat que s’ajornen les dos activitats previstes per a este cap de setmana: el Concurs de Playbacks de l’Agrupació de Falles, que tindria lloc demà dissabte i el Concurs de Paelles de la Falla Cristóbal Sorní, que seria el diumenge. En ambdós casos, les entitats informaran en breu de les noves dates triades per a la seua celebració. També ha sigut suspesa la Ruta per l’Horta del dissabte dia 20.

Les classes de Tallers suspeses, les d’ahir i les de hui, es recuperaran a final de curs. Es manté l’obra de teatre del diumenge en el Centre Cultural Tívoli El Viatge d’Alicia, programat a les 18.00 hores