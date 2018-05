S’obri el termini de matriculació per als cursos d’Unisocietat de 2018-2019 fins al 27 de juliol

Connect on Linked in

Alzira, 28 de maig de 2018 – Unisocietat és un projecte conjunt de l’Ajuntament d’Alzira amb la Universitat de València, amb l’objectiu de donar més opcions i ferramentes a aquells adults, majors de 30 anys, que tinguen inquietuds i ganes de continuar aprenent i formar-se professionalment, en esta ocasió a través d’un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun, que al mateix temps es distribuïx en dos quadrimestres i en cada quadrimestre s’impartixen dues assignatures troncals; a més, la formació es complementa amb un cicle de conferències per curs, de temàtica variada.

La matrícula per curs és de 180 € (fraccionat en dos pagaments). Com hem dit abans, els cursos van dirigits a persones de 30 anys o més i no cal tindre estudis previs. Els interesats hauran de fer la seua inscripció abans del 27 de juliol de 2018 a l’Ajuntament d’Alzira, Dept. Educació, al carrer Rambla, 23. 2a planta.

També poden demanar informació a través de les vies següents:

Cridant al telèfon: 96 245 92 50, a través del correu electrònic: educacio@alzira.es, a les xarxes de Facebook: www.facebook.com/ajuntalzira o Telegram: www.telegram.me/clauagenda o des del web: http://projeccio.uv.es

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància, destaca que “amb accions com estes s’intenta sensibilitzar la societat sobre la importància de la formació al llarg de la vida, i que no hi ha límits d’edat a l’hora d’aprendre, al mateix temps es promou la relació intergeneracional i l’intercanvi de coneixements i experiències. Unisocietat està obert a qualsevol, encara que no tinga estudis previs, només ganes d’aprendre”.