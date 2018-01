S’obri el període d’informació pública sobre la revisió del PGOU d’Almussafes

Connect on Linked in

El pròxim divendres 19 de gener, a les 19 hores, es durà a terme una jornada informativa en la qual participaran l’alcalde i el regidor d’Urbanisme

La ciutadania pot consultar tota la documentació del pla en la web municipal i en les dependències del departament d’Urbanisme

Almussafes, a 16 de gener de 2018. El passat 13 de gener va començar la fase d’exposició pública de la versió preliminar de la revisió del Pla general d’Ordenació Urbana, un procés que s’allargarà durant 45 dies en els quals la ciutadania almussafenya podrà consultar els documents que formen part de la proposta per a aportar les seues opinions referent al futur urbanístic de la localitat. Tota la informació pot consultar-se a través d’Internet en http://almussafes.planifica.org/documentacion i de manera presencial en les dependències del departament d’Urbanisme en el seu habitual horari d’obertura. Per a facilitar la participació, el consistori planteja una jornada informativa que se celebrarà el pròxim divendres 19 de gener a les 19 hores en la sala de conferències del Centre Cultural. En la trobada intervindrà l’equip redactor d’aquesta revisió, l’alcalde del municipi, Toni González, i el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

Després de quasi un any d’intens treball per part de l’Ajuntament d’Almussafes i l’empresa contractada per a la redacció del projecte, la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de la localitat està cada vegada més prop de convertir-se en realitat. El primer pas després de l’elaboració de les modificacions que contempla l’executiu municipal va ser l’aprovació inicial del document, que es va dur a terme el passat dijous 21 de desembre en una sessió extraordinària del ple del consistori en la qual van votar a favor els membres del govern socialista i es van registrar les abstencions dels dos grups en l’oposició, Compromís i PP.

Tal com marca la llei, després d’aquesta aprovació correspon desenvolupar la fase d’exposició pública de la versió preliminar del pla, l’estudi ambiental i territorial estratègic i el pla d’ordenació detallada perquè la ciutadania es manifeste sobre la mateixa i puga presentar al•legacions. Aquest període, que s’està desenvolupant des del passat 13 de gener i es prolongarà durant 45 dies, té com a objectiu involucrar a la ciutadania i es pronuncie, si així ho desitja, sobre algun dels punts arreplegats en el projecte.

“Ara és el moment que els almussafenys ens traslladen les seues opinions respecte al text, per la qual cosa els animem a presentar les seues al•legacions per a aconseguir que el resultat definitiu siga el més ajustat possible a les necessitats de la ciutadania”, argumenta el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

L’Ajuntament d’Almussafes, en compliment de la legalitat vigent i seguint amb el seu compromís de transparència en la gestió, ha posat a la disposició del veïnat tot el contingut de l’expedient relacionat amb aquesta qüestió per a la seua consulta. Pot descarregar-se a través de la pàgina web http://almussafes.planifica.org/documentacion i també en les dependències del departament d’Urbanisme, situades en el Passeig del Parc número 5, en el seu horari habitual d’atenció al públic, de 8 a 15 hores.

Jornada informativa

Per a facilitar la comprensió de tot l’arreplegat en el projecte, el pròxim divendres 19 de gener, la sala de conferències del Centre Cultural acollirà una jornada informativa en la qual l’equip redactor de la revisió del PGOU explicarà detalladament a la ciutadania totes les novetats incorporades a la versió preliminar del document. Durant l’acte també estan previstes les intervencions de l’alcalde, Toni González, i del regidor d’Urbanisme, Andrés López.

“Per a nosaltres és molt important la celebració d’aquesta convocatòria perquè volem conèixer de prop les opinions de la ciutadania i les seues inquietuds respecte al futur del nostre municipi, per la qual cosa animem a tota la població a sumar-se a aquesta enriquidora trobada, tal i com ja férem durant el procés de participació ciutadana previ”, assegura el primer edil.

Límit poblacional i expansió industrial

La nova planificació i ordenació urbanística d’Almussafes per als pròxims 20 anys preveu limitar la població a un màxim de 11.900 habitants, per la qual cosa redueix el sòl residencial. Per contra, s’amplia el sòl industrial tant en el polígon Nord com en el Joan Carles I, destinant per a aquest apartat 713.211 metres quadrats.

També augmenta la superfície destinada a habitatge protegit, en el percentatge establit per la llei, a més d’aplicar una jerarquització viària en la qual el vianant passa a ser el principal protagonista de l’espai públic. A més, amb aquesta proposta l’executiu local aplica una utilització racional del sòl, protegeix el mitjà natural, revitalitza el mitjà rural, conserva i posa en valor el Patrimoni Cultural, millora els entorns urbans i aposta per la mobilitat urbana.

Respecte a la sostenibilitat, el document arreplega el traçat modificat de l’avantprojecte de col•lectors pluvials, que encara no s’ha executat, però que es considera necessari per a minimitzar al màxim els riscos d’inundabilitat en el casc urbà.