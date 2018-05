S’obri el termini d’escolarització als centres educatius d’Alzira per al curs 2018-2019

Connect on Linked in

Alzira, 3 de maig de 2018. – Des de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira es posa en coneixement de pares, mares i estudiants que els centres educatius de la ciutat obrin el termini d’inscripció, tant per a la nova l’escolarització com per a canvi de centre, per al curs 2018-2019.

El termini de presentació de sol•licituds per a Educació Infantil i Educació Primària és del 17 al 24 de maig de 2018.

Per a l’inscripció d’ESO i Batxillerat, del 17 al 28 de maig de 2018.

Per a l’escolarització a les Escoletes Infantils Municipals d’Alzira, del 4 a l’11 de maig.

Tots els centres educatius celebren jornades de portes obertes en diferents horaris, per tal d’atendre a pares, mares i alumnat interessat en el centre elegit.

A continuació, els informen dels horaris establerts per cada un d’ells:

– 3 de maig: Escoletes Infantils Municipals, de 17.15 a 19.15h

– 3 de maig: CEIP Lluís Vives, a les 9.30 i a les 15.30h

– 7 de maig: CEIP García Lorca, de 9 a 16.30h

– 9 de maig: CEIP Gloria Fuertes, a les 18.30h

– 9 de maig: CEIP Tirant Lo Blanc, a les 16h

– 10 de maig: CEIP Ausiàs March, a les 18h

– 14 de maig: CEIP F. García Sanchiz, a les 15 i a les 18h (cita prèvia telefònica)

– 15 de maig: CEIP Alborxí, a les 18.00h

Per als centres següents cal concertar la visita per a la jornada de portes obertes:

CEIP Pintor T. Andreu, CEIP Vte. Blasco Ibáñez, CEIP La Barraca, C. La Puríssima, C. Sants Patrons, C. Sagrada Família, Xúquer Centre Educatiu i E.I. Tulell.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància, vol recordar que, “els professionals, docents i personal tècnic als centres educatius estan a la seua disposició. Qualsevol dubte, tràmit, document o aclariment que necessiten els sol•licitants, tant pares, mares com els estudiants, seran aclarides. També hi ha que recordar que s’han de respectar els terminis, per tal d’aplegar a temps. Per tot allò, és important acudir a les jornades de portes obertes que oferixen els centres, per tal d’aclarir dubtes i conéixer el centre i el personal docent”.