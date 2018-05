S’obri el termini, fins al 10 de juliol, per sol•licitar les ajudes de renovació i d’accessibilitat a les vivendes incloses en el Pla Renhata

Connect on Linked in

Alzira, 10 de maig de 2018.– Les ajudes econòmiques del Pla Renhata 2018 és un Pla de Reforma Interior d’Habitatges destinat a les zones humides de l’interior de les vivendes particulars, com els banys i cuines a més d’obres d’accessibilitat.

El Govern Valencià està compromès amb l’aposta per polítiques que milloren les condicions i la qualitat dels habitatges en relació amb la conservació, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat. Per la qual cosa, en la segona convocatòria que realitza la Conselleria per al Pla Renhata, ha destinat 5.416.000 euros per a obres subvencionables amb un pressupost mínim de 2.000 euros, excepte en actuacions d’adaptació d’habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50% o majors de 75 anys, i un màxim de pressupost de 12.000 euros.

Fins al 10 de juliol, tots els interessats en estes ajudes, destinades a cuines (obres de barandats, revestiments, aixetes, sanitaris i instal•lacions), banys (obres de barandats, revestiments, aixetes, sanitaris, mobles de cuina i instal•lacions. No inclou electrodomèstics), i accessibilitat (reforma d’habitatges per a adaptar-los a persones amb diversitat funcional), poden presentar les seues sol•licituds a l’oficina d’habitatge, sempre que les obres realitzades a la seua vivenda s’hagen iniciat amb posterioritat a l’1 de gener de 2017 i haver-les finalitzat entre el 15 de març de 2017 i el 10 de juliol de 2018. Les esmentades ajudes poden oscil•lar entre un 5%, amb un màxim de 600 euros, a un 35% i un màxim de 4.200, depenent de la baremació.

Des de l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament d’Alzira, ubicada en les instal•lacions de La Clau, al carrer Rambla, núm, 23, es poden tramitar les ajudes incloses en el Pla Renhata, així com informar-se de totes les condicions i requeriments necessaris. Les sol•licituds es tramitaran amb l’assessorament dels tècnics especialitzats des de l’oficina d’habitatge d’Alzira.

També poden informar-se accedint a www.habitatge.gva.es o www.renhata.es

El regidor de Gestió Urbanística declara: “Totes les ajudes són benvingudes; el Pla Renhata, que posa en marxa la Conselleria, aporta ajudes que beneficien els alzirenys i alzirenyes que necessiten reformar els banys i cuines de sa casa, així com obres d’accessibilitat, i amb l’avantatge que es puguen tramitar i sol•licitar des de la nostra oficina d’habitatge. Allí els nostres tècnics assessoraran i ajudaran en tot el que siga necessari a aquells que hi estiguen interessats”.