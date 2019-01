Soler: ‘L’acció pública és essencial en la cerca d’instruments de finançament que no operen amb criteris financers i de mercat, sinó socials’

Connect on Linked in

“L’acció pública és essencial en la cerca d’instruments de finançament que no operen amb criteris financers i de mercat, sinó socials”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha manifestat que “l’acció pública promoguda des de les administracions és essencial en la cerca de nous instruments de finançament que no operen amb criteris financers i de mercat, sinó socials”.

“Les empreses que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de l’economia social, com la resta de les empreses, necessiten viabilitat financera, però no busquen sobrepassar llindars de rendibilitat determinats pels mercats, per la qual cosa en la majoria d’ocasions no compleixen els paràmetres fixats per les entitats financeres tradicionals”, ha afegit Soler.

“Ací és on ha d’entrar l’administració pública -ha afegit-, per a invertir de forma eficient els recursos i aconseguir finalitats públiques de naturalesa econòmica i social”.

El titular d’Hisenda ha realitzat aquestes declaracions durant la inauguració de la jornada de treball celebrada a València, en la qual han participat representants de les regions que intervenen en el projecte europeu ‘Instruments Financers Innovadors de Suport a l’Economia Social’ (IFISE).

Cal recordar que la Comunitat Valenciana és una de les quatre regions seleccionades, junt Andalusia i les italianes de Llombardia i el Piemont, per a participar en aquest projecte europeu, l’objectiu del qual és el disseny de nous instruments financers dirigits a empreses d’economia social i cofinançats amb recursos de la Unió Europea. La jornada celebrada hui a València ha comptat amb representants de les quatre regions que participen en aquest projecte.

La designació de la Comunitat Valenciana ha vingut avalada per la forta presència d’empreses d’economia social en la nostra comunitat i per la capacitat financera que s’ha generat a la nostra regió després de la posada en marxa del nou Banc Públic de la Generalitat.

Durant la seua intervenció, el titular d’Hisenda ha posat en valor la labor desenvolupada per la Direcció General de Fons Europeus i pel Institut Valencià de Finances, i ha destacat que “ens ha portat a ser l’única comunitat autònoma d’Espanya que cofinança instruments financers amb fons socials europeus de manera autònoma”.

“Comptem amb una línia de Microcrèdits en col·laboració amb intermediaris financers, dirigida a persones desocupades o subempleadas que desitgen iniciar una activitat empresarial o professional i que fins ara no trobaven finançament necessari i que amb aquesta convocatòria sí que podran tindre-la”, ha explicat Soler.

Els resultats d’aquest projecte serviran a la Unió Europea de base per al disseny i posada en marxa de nous instruments financers innovadors, específicament orientats a empreses d’economia social.

El conseller ha qualificat aquest projecte com de “banc de proves” per al disseny de nous productes financers que “ens permetran maximitzar l’efecte palanca d’uns recursos que ja de per si mateix són limitats per a la tasca que han de complir”.

Fons europeus per al desenvolupament social

Com ha recordat el conseller d’Hisenda, “la finalitat dels fons estructurals europeus no és l’obtenció d’un benefici financer, sinó social i polític, en el bon sentit de la paraula. Per això, el sector de l’economia social es converteix en un camp molt important on posar en valor els fons estructurals europeus”.

Les empreses d’economia social representen més del 10% de les empreses europees i concentren prop del 7% de l’ocupació. Com ha destacat el conseller, “és un sector que s’adapta molt bé al desenvolupament d’alguns dels nous jaciments d’ocupació com és per exemple la prestació de serveis socials”.

“A més -ha afegit Soler- l’economia social té un paper estabilitzador molt important no solament des del punt de vista social, sinó també des del punt de vista econòmic”.

“El seu objectiu és garantir rendes de treball o la disponibilitat de determinats serveis per a un conjunt de persones, necessitats que poden ser particularment difícils d’aconseguir quan l’economia es desaccelera, la desocupació creix i el poder adquisitiu de moltes persones es redueix”, ha afirmat Soler.