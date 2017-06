Sollana habilita l’antic col·legi López Marco com a Biblioteca i espai polivalent amb l’ajuda de la Diputació

Maria Josep Amigó: «Aquestes instal·lacions afavoriran l’apropament dels veïns i veïnes a la cultura i la igualtat d’oportunitats culturals, d’oci i formatives per a la ciutadania»

La vicepresidenta i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, han assistit a l’acte d’inauguració del nou espai lúdic i a la jornada de portes obertes per a conèixer el nou Arxiu i Biblioteca d’aquest municipi de la Ribera Baixa

02/juny/2017. El municipi de Sollana ja disposa d’un nou Arxiu i Biblioteca Pública Municipal i d’un remodelat espai polivalent a les instal·lacions de l’antic col·legi López Marco. Dues noves dependències orientades a impulsar la vessant formativa i la participació activa en matèria cultural per part dels veïns i veïnes d’aquest municipi de la Ribera Baixa, que han comptat amb el finançament de la Diputació de València.

La vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, han assistit a l’acte d’inauguració del nou espai polivalent i la jornada de portes obertes de l’Arxiu i la Biblioteca de Sollana, on han estat acompanyats per l’alcalde en funcions d’aquesta localitat, Josep Vicent Ferrer, i la resta de membres de la corporació municipal.

Maria Josep Amigó ha reivindicat «l’autonomia municipal a l’hora de definir quines actuacions resulten prioritàries i constitueixen necessitats reals per a cadascun dels municipis». En aquest sentit, ha afirmat que «el fet de comprovar els projectes executats amb els fons provincials a un municipi com Sollana ens permet confiar en que la gestió municipal es troba al servei de les persones i en sintonia amb les línies de treball marcades pel nou equip de govern de la Diputació, encaminades a atendre i prioritzar la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels nostres municipis».

En aquest cas en particular, «Sollana compta amb unes noves instal·lacions que afavoreixen l’apropament a la cultura i la igualtat d’oportunitats culturals, d’oci i formatives per a la ciutadania».

Per la seua part, l’alcalde en funcions de Sollana, Josep Vicent Ferrer, ha incidit en que disposar d’aquestes instal·lacions «constitueix una millora notable per a la localitat», alhora que ha asseverat que amb aquesta nova ubicació de la Biblioteca «es compleixen els requisits establerts per la Conselleria per tal de poder formar part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Un fet que ens permetrà garantir la qualitat del servei; la promoció de la Biblioteca com a espai de proximitat en els àmbits de la informació, la formació i la cultura; a més de l’actualització dels fons bibliogràfics i la planificació d’una l’estratègia cultural adreçada al municipi», ha destacat.

Activitats lúdiques i Circuit d’Educació Vial

La planta baixa de l’antic col·legi López Marco ha estat habilitada com a nova Biblioteca i Arxiu Municipal. Es tracta d’un immoble de 245,45 m2, on s’han escomès actuacions de rehabilitació i condicionament en dues fases. Una primera en la que es va procedir a reordenar la compartimentació interior, la substitució de fusteries exteriors, habilitació de serveis, renovació de les instal·lacions elèctriques i d’aigua potable i l’accés exterior. La segona fase va estar orientada a la instal·lació de la climatització i l’aprovisionament d’equipament. Unes intervencions finançades, de forma majoritària, amb fons de la Diputació per valor de 147.515 euros.

La nova Biblioteca Municipal, la qual es posarà en funcionament el proper mes de setembre, està equipada amb una zona exclusiva per a primers lectors de 3 a 10 anys; aula d’ordinadors; sala de treball en equip; zona de consulta de l’arxiu municipal; sala central per a lectors i estudiants; i, finalment, una sala de lectura de premsa i revistes.

Així mateix, el pati de l’antic centre educatiu s’ha habilitat com a espai lúdic i educatiu. Una zona de més de 630 m2 situada a l’aire lliure en el casc històric de la localitat. La mateixa disposa d’una àrea central amb un Circuit d’Educació Vial per a que els més menuts del municipi es familiaritzen amb el codi de circulació viària. També es disposa d’un espai multiusos a l’aire lliure, destinat a la realització de diferents activitats culturals –conta-contes, teatre, concerts musicals, inflables infantils–, el qual s’ha dotat d’escenari i s’ha procedit a l’adequació de l’espai amb el material i els serveis necessaris per poder albergar aquest tipus d’iniciatives.

Així mateix, s’han instal·lat bancs i una zona de jocs infantils per als més menuts del municipi. Unes actuacions que han comptat amb una aportació de 67.851 euros de la Diputació de València, a través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS).