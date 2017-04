El Sona la Dipu 2017 es presenta a Cullera amb Fangoria com a cap de cartell

Amb el grup d’Alaska i Nacho Canut actuaran Badlands, Meridian Response i Nancys Rubias aquest 29 d’abril

Serà el primer concert dins del programa que d’ací a setembre organitzarà 4 semifinals, una final, una gran final i un concert de presentació dels guanyadors

28/04/2017.El Sona la Dipu 2017 arranca aquest 29 d’abril a Cullera amb un concert de presentació en el qual estaran Fangoria, Nancys Rubias i dues bandes guanyadores d’edicions anteriors, Badlands i Meridian Response. El concert donarà el punt de partida al programa que per a aquesta edició reforça el seu concepte amb una forta aposta per la promoció de bandes valencianes al llarg de tot l’any.

Així, a més d’oferir als municipis la possibilitat de comptar amb grups del Sona la Dipu per a concerts locals, es repeteix la fórmula iniciada el passat any potenciant la presència de bandes participants en el programa en festivals de referència nacionals i internacionals. Així mateix, dins dels objectius marcats es troben les actuacions d’aquests grups amb artistes de gran presència en el panorama nacional.

En aquesta ocasió, el country i folk-rock de Badlands i i la màgia hipnòtica del dream-pop de Meridian Response seran els que engeguen el concert. Ambdues bandes, guanyadores d’anteriors edicions del Sona la Dipu, compartiran escenari amb Fangoria. El duo format per Alaska i Nacho Canut presentarà en directe el seu últim àlbum “Canciones para robots románticos”, amb temes replets de pop i música electrònica. En aquesta ocasió a més, comptaran amb les carismàtiques Nancys Rubias.

D’aquesta manera, s’engega el Sona la Dipu 2017 que comptarà amb set concerts: la presentació a Cullera, 4 semifinals així com una final i gran final, a la qual seguirà un concert de presentació dels guanyadors. La primera semifinal serà el pròxim 13 de maig a Burjassot dins de la Presentació del Festival de les Arts, amb bandes com Sidonie i La Habitación Roja. Per a més informació, es pot consultar la nova pàgina del Sona la Dipu: www.sonaladipu.es