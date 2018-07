El sopar de quintes d’Almussafes congrega a 1.150 veïns i veïnes

Connect on Linked in

El grup més nombrós va ser l’integrat pels nascuts l’any 2000 i els més majors els de 1936 i 1940

L’acte, que es va dur a terme en el pati del CEIP Almassaf el passat dissabte 30 de juny, va incloure una actuació de l’orquestra Mònaco

Almussafes, a 3 de juliol de 2018. Un total de 1.150 persones van participar el passat dissabte 30 de juny en el V Sopar de Quintes d’Almussafes, el multitudinari esdeveniment organitzat pels Clavaris i les Clavariesses en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat en el qual la ciutadania es dóna cita agrupada segons el seu any de naixement. La vetlada, que va incloure orquestra i discomòbil, es va desenvolupar en el pati del CEIP Almassaf i en la mateixa es van lliurar premis a les quintes més nombroses, més major i a la qual enguany celebra el seu cinquanta aniversari.

Un dels actes del primer tram de les festes patronals d’Almussafes amb major acceptació per part de la ciutadania és el sopar de quintes. Malgrat portar només cinc edicions, la seua consolidació ve donada tant per la massiva assistència que registra any rere any aquesta proposta organitzada pels Clavaris i les Clavariesses com pel seu èxit.

L’esdeveniment es va celebrar el passat dissabte 30 de juny en el pati del CEIP Almassaf, on es van disposar els taulers i les cadires perquè els 1.150 comensals pogueren asseure’s a gaudir d’una vetlada “en la qual el més important és crear un espai de reunió en el qual els almussafenys s’unisquen segons la seua edat per a recordar vells temps i posar-se al dia”, ressalta el regidor de Festes de l’Ajuntament d’Almussafes, Andrés López.

Per a inscriure’s, només era necessari abonar 7 euros, en els quals s’incloïa l’aperitiu i la beguda, i complir els 18 anys l’any en curs, en aquest cas el 2000. Els Clavaris i les Clavariesses es van encarregar de distribuir a les persones inscrites en l’espai del recinte, en el qual també es va col·locar un escenari, en el qual va actuar la coneguda orquestra Mònaco i es va desenvolupar una sessió de discomóbil que es va allargar fins a la matinada.

Com cada any, les diferents quintes van acudir abillades amb divertides samarretes en les quals es feia referència al seu any de naixement, “la qual cosa va convertir la vetlada en un esdeveniment colorit i divertit que va servir para per a donar el tret d’eixida a les revetles d’aquest període festiu”, explica l’edil.

Durant la nit es van lliurar un total de tres premis. El guardó a la quinta més major el van compartir els nascuts en 1936 amb el que ho van fer en 1040. La més nombrosa va ser la de 2000, la dels més joves i que enguany compleixen la seua majoria d’edat. Finalment, van obtenir un reconeixement especial en aquesta iniciativa en la qual col·labora activament el consistori municipal els de la quintaa de 1968, que compleixen aquest 2018 les cinc dècades de vida.