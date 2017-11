El soroll dels motors, torna fidel a la seua cita a Almussafes

La Falla Primitiva va celebrar ahir diumenge 26 de novembre la XI Motor Show, en la qual van participar al voltant de mil dos-cents motoristes

Els veïns i veïnes van gaudir amb l’ambient festiu i amb l’exhibició de més de 200 vehicles antics

Almussafes, a 27 de novembre de 2017. Almussafes va vibrar durant la jornada d’ahir diumenge 26 de novembre amb la celebració de la XI Motor Show organitzada per la Falla Primitiva de la localitat. Al voltant de mil dos-cents motoristes inscrits i centenars de veïns, veïnes i visitants es van deixar veure per l’esplanada del Centre Cultural i pel Pavelló Poliesportiu Municipal per a gaudir del soroll dels motors i de la bellesa dels vehicles antics exhibits, que superaven els dos centenars, molts d’ells americans. Entre la representació almussafenya va destacar la presència del jove motorista de cinc anys Erik Jabaloyas i l’exhibició d’un vehicle fabricat peça a peça durant els últims quatre anys per un veí de la localitat.

Des de primera hora del matí, es van oferir un esmorzar, música en directe i sorteigs, així com un recorregut per la localitat en el qual van participar totes les motocicletes congregades en la trobada. A més, es va realitzar una exhibició de vehicles clàssics, molts d’ells americans, iniciativa que va ocupar l’esplanada del Centre Cultural i també la pista polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal. La proposta es completava amb una sèrie de stands en els quals els assistents podien adquirir productes relacionats amb el món del motor.

Centenars d’almussafenys i almussafenyes, entre elles les regidores de Cultura I Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra i Davinia Calatayud, no van voler perdre’s l’oportunitat de gaudir de cotxes que, gràcies a l’exquisida cura dels seus propietaris, conserven el seu aspecte original en una demostració de lliurament absolut i una gran afició per aquesta activitat.

Com a curiositat, els assistents van poder gaudir per primera vegada d’un vehicle fabricat peça a peça durant els últims quatre anys per un veí de la localitat, qui va aprofitar aquest esdeveniment per a presentar el resultat de la seua creació. A més, entre els motoristes participants estava el jove almussafeny Erik Jabaloyas García, de 5 anys, en la qual ja ha sigut la seua segona intervenció com a conductor en la desfilada d’aquesta matinal i que va ser el motorista més jove de tots els que van participar en la trobada. Alguns dels participants van concloure la jornada amb una paella cuinada pels membres de la comissió per a al voltant de 300 comensals.