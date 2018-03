Els veïns valoren la ciutat d’Alzira en falles

Print This Post

El soroll o la neteja són alguns dels aspectes que han valorat els veïns d’Alzira.

Els veïns d’Alzira han valorat diferents aspectes de les falles de 2018. Un d’ells: el Soroll. Opinen que caldria aplicar mesures que ajuden a una major convivència entre els fallers i aquells que no ho són.

En canvi, altres creuen que són dies de festa i cal tindre un poc de paciència.

Altra qüestió que preocupa als veïns és la neteja dels carrers.

D’altra banda pel que fa als coets i petards. Alguns veïns valoren positivament les zones de foc habilitades per a enguany.

La menor presència d’alcohol en la festa, també és altre aspecte que els veïns valoren positivament.

Segons ha confirmat el Departament de Salut de la Ribera, després de les dades publicades en premsa, aquestes falles s’han atés deu casos per ingesta abusiva d’alcohol; xifra similar a la del passat any. Pel que fa a les cremades, han sigut un total de 335, un 40% més que el passat any.