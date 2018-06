El street art inunda Almussafes

Print This Post

L’associació local “Paleta i Pinzell” està treballant en un mural 3D a un dels carrers de vianants de la localitat.

L’art ha pres els carrers d’Almussafes. L’associació artística “Paleta i Pinzell” de la localitat ha emprés un projecte de street art a un dels principals carrers de vianants.

Aquesta idea sorgeix arrel una proposta de l’Ajuntament d’Almussafes per tal de posar color al carrer que uneix el carrer Major amb el parc del Sagrari. Aquesta no es la primera iniciativa que el govern local empren per a traure l’art als carrers.

L’associació està treballant per a deixar la seua obra d’art acabada abans de les festes patronals, per la qual cosa es reuneixen quasi totes les vesprades per a aconseguir tindre el carrer preparat.