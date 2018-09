Sud-àfrica realitza noves maniobres de distracció i maquillatge amb les seues exportacions de cítrics a la Unió Europea

Connect on Linked in

L’absència del tractament en fred que sí exigeix EUA o Xina podria estar darrere de l’alerta anunciada per Alemanya, que acaba de detectar la presència de la perillosa arna africana en un viver de Sajonia després de superar els controls portuaris

Sud-àfrica continua prenent el pèl a les autoritats europees amb les seues exportacions de cítrics i els seus nous passos, propis d’una estratègia premeditada de distracció i maquillatge, van en aquest sentit, segons denúncia LA UNIÓ de Llauradors.

Sud-àfrica ha traslladat a la UE la suspensió temporal d’una part de les seues exportacions de cítrics a partir del 22 de setembre, però únicament de les taronges València Late procedents de les zones contaminades per Taca Negra (Citrus Black Espot). Tal cosa evidenciaria, paradoxalment, que durant anys el gruix de les exportacions realitzades s’estarien fent des de zones infectades, cosa que altres mercats de referència -com el d’EUA- no contemplen. L’origen de la decisió unilateral sud-africana sembla ser un altre ben diferent, perquè, de fet, enguany i per primera vegada des de fa molts, els cítrics sud-africans no han registrat de gener a agost cap rebuig en les inspeccions que es realitzen en els ports europeus per aquest perillós fong. D’altra banda, convindria recordar que la mesura s’ha adoptat quan ja s’havien remès cap al mercat europeu el gruix de les exportacions programades i que la decisió no afecta a les mandarines tardanes, que igualment poden portar el patogen que addueixen.

L’objectiu de Sud-àfrica, segons el parer de LA UNIÓ, és desviar l’atenció amb aquesta operació purament estètica i donar mostres del seu supòsit bon fer fitosanitari perquè no es repare en una altra perillosa plaga, que igualment és endèmica d’aquesta zona productora i de gran part d’Àfrica i que enguany va ser regulada com de quarentena i sotmesa a especial vigilància. Es tracta de l’arna Thaumatotibia leucocreta, que destrossa els fruits per dins i té a més dels cítrics fins a 40 cultius vegetals com a possibles hospedants i sobre la qual, aquesta sí, la Comissió Europea ja ha informat de cinc deteccions en cítrics procedents de terres sud-africanes en el que portem d’any.

Per si no fóra poc tot l’anterior, LA UNIÓ ha conegut que l’Organització Nacional de Protecció Fitosanitària (ONPF) d’Alemanya acaba d’emetre una alerta per la presència de Thaumatotibia leucotreta en el seu territori. Es tracta d’un exemplar mascle que va ser atrapat recentment a través d’un parany en un hivernacle de pebrots en Sajonia. Es desconeix l’origen de l’exemplar, però les autoritats germanes atribueixen el seu origen a un contenidor d’un supermercat que es trobava a prop i que contenia diverses deixalles de fruites i verdures. Ja s’han pres les mesures fitosanitàries oficials per a la seua eradicació.

Per a LA UNIÓ, la detecció en territori alemany d’aquest lepidòpter posa de manifest les fallades actuals en els controls dels ports europeus i la necessitat d’aplicar sistemes eficaços d’inspecció. “La Unió Europea no pot cedir als xantatges d’alguns països exportadors de cítrics i el que ha d’imposar és un sistema de tractament de fred durant 22 dies a -0,6º C, tal com obliga Estats Units o Xina per a aquesta plaga als propis cítrics sud-africans o com ens forcen a Espanya, en aquest cas, per a prevenir la nostra mosca de la fruita”, assenyala Carles Peris, responsable de cítrics de LA UNIÓ.

Peris adverteix, a més, que “tercers països que exporten els seus cítrics als mercats comunitaris campen a pler i actuen en funció dels seus interessos com ara, quan anuncien que suspenen exportacions de forma limitada i al seu antull, davant la passivitat i deixadesa de la Comissió Europea, que mira cap a un altre costat en tot el relacionat amb la sanitat vegetal”.

La història cronològica de les suspensions de les exportacions de cítrics sud-africanes a la UE és la següent. En 2013 es va produir un veto unilateral de la CE, anunciat a l’agost, però aplicat al novembre i per tant amb una efectivitat nul·la, en arribar tard. En 2014 es dóna la primera suspensió unilateral per part de les autoritats sud-africanes de l’enviament de cítrics a la UE, una cosa que va resultar també purament cosmètica. En 2015 es dóna la segona suspensió unilateral, amb la decisió oficial de la “CGA of Sud-àfrica” de deixar de passar pels ports espanyols els seus cítrics per a així evitar els controls ací, que se sap són més exigents. En 2017 es produeix el tercer i ara la quarta, abans que els anteriors i únicament per a les València Late.