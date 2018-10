Connect on Linked in

El proper 11 de novembre

Sueca acollirà una nova edició de la cursa i la caminata solidària “Mou-te per l’MPOC”

El tram inicial de la caminata serà recorregut per pacients amb MPOC amb l’objectiu de mostrar la importància d’incorporar als seus hàbits la pràctica de l’exercici físic moderat

Amb motiu del Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), i en el marc de l’any SEPAR 2015/16 de l’MPOC i el tabac, Sutrail, el club esportiu de trail i muntanya ha presentat la cinquena edició de la marxa i la cursa contrarellotge solidària “Mou-te per l’MPOC” amb la col·laboració de l’Hospital de la Ribera i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca.

L’esdeveniment, que tindrà lloc el proper diumenge 11 de novembre, consistirà en una cursa per equips mixtos (3 a 4 corredors per equip) de 5 km pels voltants de Sueca, que començarà a les 10.00 hores. Després de la carrera, hi haurà una marxa que eixirà a les 12.00 hores i discorrerà pel mateix circuit. El tram inicial serà recorregut per pacients amb MPOC amb l’objectiu de mostrar als malalts i les seues famílies la importància d’incorporar als seus hàbits la pràctica de l’exercici físic moderat.

L’eixida de les dues proves serà des del final de l’Avinguda Mestre Serrano (recinte firal) i el recorregut serà pels voltants del Riu Xúquer. A les dues proves esportives se li sumarà una batucada i castells unflables que amenitzaran esta festa solidària. A més, el mateix dia, es faran espirometries per tal de diagnosticar la malaltia a tots aquells que vulguen.

A l’acte de presentació han assistit Francisco Colechá Ferrer, representant del club esportiu Sutrail; Elsa Naval Sendra, cap de servei de pneumologia de l’Hospital de la Ribera; Liliana Fuster Puig, directora mèdica de l’Hospital de la Ribera; Mª del Pino Benavent Nàcher, subdirectora mèdica de l’Hospital de la Ribera i en representació de l’Ajuntament de Sueca Salvador Campillo, regidor de Sanitat; el regidor d’Esports, Vicent Baldoví i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Noelia Benedito.

Des del punt de vista expert a la matèria, Elsa Naval com a cap de servei de pneumologia, ha explicat que l’MPOC és una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), ocasionada pel consum de tabac. Els símptomes que provoca són tos, mucositat, dificultat per respirar, i acurta la vida. A Espanya hi ha un milió i mig de persones afectades per esta malaltia i al món ja són 250 milions.

“És una bona iniciativa per donar a conéixer la malaltia i els seus símptomes que afecten la capacitat pulmonar, i per promoure hàbits de vida saludable com l’abandonament del tabac i l’exercici físic que són fonamentals per a remetre la malaltia”, ha remarcat la directora mèdica de l’Hospital de la Ribera, Liliana Fuster.

Vicent Baldoví ha volgut destacar la singularitat de la iniciativa per la modalitat de la cursa, contrarellotge. “Este format permet comboiar tant a famílies, amics o companys de clubs esportius o feina… que volen participar solidàriament amb la cursa i gaudir de fer esport en grup. Malgrat la jove trajectòria d’esta iniciativa, la cursa i la marxa estan plenament consolidades al calendari esportiu de la ciutat i atrauen, cada any, una nombrosa participació”, ha manifestat el regidor d’Esports.

Salvador Campillo ha reconegut que estes iniciatives posen el nom de Sueca com a ciutat saludable i solidària. Elsa Naval i Francisco Colechá, en representació del club esportiu Sutrail, han volgut agrair a l’Ajuntament, als membres del club esportiu i als espònsors per donar suport a la iniciativa i col·laborar amb l’organització.

Tota aquella persona que desitge participar es pot inscriure a la pàgina web www.cronorunner.com, així també a la impremta COPYMAT, Carpio Esports i Perruqueria Salva. Les inscripcions tant per a la marxa com per a la cursa són a un preu de 3 €.