Sueca actua en la Muntanyeta dels Sants per commemorar el Dia de l’Arbre

La localitat programa una jornada de reforestació i instal·lació de caixes niu per conscienciar la ciutadania

El matí de diumenge va estar per a la família. Este cap de setmana, Sueca ha celebrat el Dia de l’Arbre. Tot i que es commemora el pròxim 23 de febrer, la localitat havia preparat un programa complet per al darrer cap de setmana que va haver de suspendre’s per les inclemències meteorològiques, a causa del vent. Esta vegada sí, l’oratge va permetre el desenvolupament de l’activitat, organitzada per l’Associació Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, l’empresa de neteja viària S.A.V. i Aigües i Sanejament de Sueca.

La iniciativa convidava a tota aquella persona que volguera a sumar-s’hi a participar en una doble activitat. La primera d’elles, una repoblació forestal. Desenes de famílies i altres persones, a títol individual o col·lectiu, van mamprendre l’aixada, per plantar els exemplars joves d’arborcers, llentiscles, marfull o roures galers, totes espècies mediterrànies.

Isabel Jiménez, regidora de Medi Ambient, va acompanyar també a totes les persones assistents i no va dubtar en participar activament en la jornada. “És importantíssim recordar al calendari esta data. Cal posar en valor tots els beneficis de la programació d’iniciatives com estes que fomenten el coneixement, el respecte i la sensibilització entorn del fet de plantar un arbre i d’estimar-se l’entorn” ha manifestat l’edil.

Instal·lació de caixes niu

La jornada va continuar amb la instal·lació de les caixes niu que van construir totes les xiquetes i xiquets participants al taller emmarcat en la darrera programació nadalenca.

Les caixes niu són una eina molt important en la recuperació de les aus insectívores, ja que una bona part d’elles fan el niu en forats, que en la natura són molt difícils de trobar. La col·locació de les caixes, per tant, proporciona a les aus llocs on niuar, incrementant d’esta manera la biodiversitat del territori. A més, este “és un recurs pedagògic molt interessant d’educació ambiental, ja que en la seua construcció i posterior col·locació hem tractat d’involucrar als nostres veïns i veïnes més joves, fent-los partícips de la conservació del seu patrimoni natural” ha conclòs Jiménez.

Els nius s’han instal·lat també en els arbres del mateix entorn natural de la Muntanyeta dels Sants amb l’ajut de membres de la Societat Valenciana d’Ornitologia, qui van explicar l’objectiu de la construcció d’estes cavitats i també com disposar-les perquè les diferents espècies d’ocells que poden ocupar-les troben les condicions adequades per fer-ho.